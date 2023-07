Reino Unido adquirió carpas para alojar inmigrantes

El sistema de asilo no da abasto en Reino Unido. Foto: AFP.

El gobierno británicoque lleguen al país de forma irregular a través del Canal de la Mancha, en una decisión que busca ahorrar dinero, informó el diario The Times, mientras que las organizaciones sociales califican de "cruel" la iniciativa que llega en medio de críticas internacionales por las políticas de asilo.Según el diario, el Ministerio del Interior adquirió estas tiendas de campaña que serán armadas en antiguos emplazamientos militares como respuesta a un pronóstico que anticipa un incremento en los cruces de inmigrantes en los próximos tres meses.Datos oficiales indican que este año cruzaron el Canal de la Mancha en embarcaciones precarias más de 12.500 personas, mientras que a lo largo de 2022, se registraron más de 45.000 travesías, una cifra récord., que el gobierno considera demasiado costoso, mientras que el sistema de asilo no da abasto con las solicitudes presentadas y la falta de medios asignados.Según el Times, algunos miembros del Gobierno compararon la solución de las carpas con los campos de concentración, lo que generó aún más controversia en torno a este tema.Para el primer ministro Rishi Sunak, la detención de las travesías en el Canal de la Mancha es una de sus prioridades de su Gobierno.Sin embargo, su enfoque sobre el tema fue calificado de "errático" por la responsable del opositor Partido Laborista para temas de política interior, Yvette Cooper.para alojar a los solicitantes de asilo y se espera que las primeras 50 personas aborden la primera de ellas la semana que viene.Detrás de estas iniciativas está la ministra del Interior, Suella Braverman, contra quienes apuntan las principales organizaciones sociales.Tim Nao Hilton, director ejecutivo de la organización benéfica Refugee Action, dijo que era "asombroso" que Braverman pueda avanzar con sus políticas"Es otra nueva forma desarrollada por el gobierno para desalentar a los solicitantes de asilo", criticó y calificó el proyecto de "cruel".Por su parte, una fuente del Ministerio del Interior dijo a The Times que no pueden volver a estar en una posición en la que tengan que reservar hoteles para los inmigrantes.cuando es necesario. Otros países también lo usan", subrayó esa fuente.La situación se complica aún más tras una sentencia judicial reciente que prohíbe alojar a niños inmigrantes no acompañados en hoteles de forma fija.La organización benéfica Every Child Protected Against Trafficking presentó la demanda, bajo el argumento que esos arreglos temporales de alojamiento niegan a los jóvenes las protecciones a las que tienen derecho.En su sentencia, el juez Martin Chamberlain consideró que "garantizar la seguridad y el bienestar de los niños que no tienen adultos que cuiden de ellos es uno de los deberes más fundamentales de cualquier Estado civilizado".