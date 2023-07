Rusia "estudia" el plan de paz para Ucrania de África

Presidente de Rusia, Vladimir Putin. / Foto: AFP.

Las propuestas africanas incluían una reducción de la escalada militar, garantías de seguridad para ambas partes y un reconocimiento mutuo de la soberanía

El presidente de Egipto manifestó la "necesidad de lograr un consenso" para reactivar el pacto firmado en julio del año pasado con la mediación de Turquía y la ONU

El líder egipcio calificó la actual situación de la seguridad alimentaria y la subida de los precios de los alimentos como un desafío para las naciones del continente

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó quepropuesto por los países africanos, que a su vez le pidieron al Kremlin retomar su participación en el acuerdo que permitió la exportación de granos bloqueados por la guerra, clave para la seguridad alimentaria mundial."Respetamos sus iniciativas y las estudiamos con atención", aseguró el mandatario en la sesión plenaria de la Cumbre Rusia-África que comenzó ayer (jueves) y finaliza en San Petersburgo.por las llamadas democracias avanzadas. Ahora África también está dispuesta a ayudar a resolver problemas que parecen estar fuera de su área de interés prioritaria", dijo, en declaraciones citadas por la agencia de noticias AFP.A mediados de junio, una delegación africana visitó Ucrania y luego Rusia para mediar en el conflicto de Ucrania, pero no logró resultados inmediatos., garantías de seguridad para ambas partes y un reconocimiento mutuo de la soberanía.Ucrania rechazó la propuesta al afirmar que no garantizaba que las tropas rusas abandonaran su suelo, mientras que Rusia había dicho que eran "muy difíciles de aplicar".La cumbre Rusia-África tiene lugar una semana después de que Moscú se retirara del acuerdo que creó un corredor seguro por el mar Negro y permitió sacar de la zona de conflicto casi 33 millones de toneladas de granos, incluyendo 725.000 toneladas para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU destinados a la población de Afganistán, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Yemen.Más allá de la ayuda directa a estos países necesitados y la venta a otros en vías de desarrollo en África y Medio Oriente, el desbloqueo a las exportaciones fue clave para bajar los precios mundiales en el trigo, maíz, cebada y aceite de girasol.En ese marco, el presidente de Egipto,para reactivar el pacto firmado en julio del año pasado con la mediación de Turquía y la ONU."Es necesario lograr un consenso sobre el acuerdo de granos y tener en cuenta todas las necesidades de los países que lo necesitan, así como los efectos de dicha situación para muchos países y pueblos", dijo Al Sisi, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Sputnik.El líder egipcio calificó la actual situación de la seguridad alimentaria y la subida de los precios de los alimentos como un desafío para las naciones del continente."Es urgente encontrar una solución operativa rápida a los problemas de suministro de alimentos a los países necesitados", subrayó el mandatario.concretos para volver a participar en el acuerdo y Putin prometió el jueves enviar de 25.000 a 50.000 toneladas de cereales gratis a seis países africanos, en una decisión criticada por la ONU al afirmar que ese "puñado de donativos" no va a contribuir a bajar los precios en el mundo.Los servicios de Inteligencia de Reino Unido afirmaron que el impacto de la guerra en Ucrania "agravará, con casi total seguridad, la inseguridad alimentaria en África durante al menos los próximos dos años", especialmente después de de la retirada de Moscú del pacto.