Braun, después del primer gol del Mundial: "Amo la camiseta argentina"

Braun, nació en los Estados Unidos y casi no habla español. Foto: Julián Alvarez.

Sophie es polifuncional. Puede jugar de lateral derecho, como ante las italianas y en el primer tiempo contra Sudáfrica, o pasar al mediocampo

Foto: Julián Alvarez.

Sophie hizo su debut en la Mayor en la derrota contra Brasil por 4 a 1 en la She Believes Cup -torneo internacional amistoso de élite que organiza Estados Unidos- en 2021

Sophie Braun, la nacida en los Estados Unidos y que, fue la encargada de hacer el primer gol del seleccionado argentino en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Se trató del descuento ante Sudáfrica que terminó en empate 2-2, un verdadero golazo con un remate desde 25,5 metros del arco rival., no quisiera usar otra camiseta. Estoy feliz de jugar para la selección argentina, escuchar a la gente que nos alienta sin parar, son asombrosos. Siempre nos motivan a seguir", aseguró, en su perfecto inglés, la futbolista de 23 años, que se quedó por un buen rato firmando camisetas y sacándose fotos a pura sonrisa con los numerosos hinchas argentinos en el estadio de Dunedin."Estoy muy orgullosa de nosotras, nunca nos dimos por vencidas y mostramos que podíamos ganar. Creo que pudimos revertirlo y estamos contentas con eso", explicó la nacida en Beaverton, estado de Oregon, que tiene a su mamá Karina -mendocina- acompañándola en Nueva Zelanda. Los hermanos mellizos menores de Sophie y su papá Bill no pudieron venir por temas de estudio y trabajo.Braunen el debut (0-1) y aportó mucho ante Sudáfrica, no solamente por su golazo, sino porque se convirtió en un comodín para Germán Portanova.Sophie es polifuncional. Puede jugar de lateral derecho, como ante las italianas y en el primer tiempo contra Sudáfrica, o pasar al mediocampo como en el segundo tiempo (cuando salieron Daiana Falfán y Lorena Benítez).Inclusive jugó de zaguera central en el seleccionado, algo que no se descarta como una posibilidad ya que Miriam Mayorga no podrá jugar frente a Suecia en el último encuentro (el 2 de agosto, a las 4.00 hora argentina, en Hamilton) por acumulación de tarjetas amarillas.estamos contentas y vamos por el triunfo que nos permita clasificarnos", se ilusionó Braun, que apenas tuvo su primera temporada como futbolista profesional en el León de México durante 2022/23.Sophie es hija de madre argentina y padre estadounidense (ingeniero en software) y, a diferencia de muchas de sus compañeras de la Selección que jugaban entre varones, pudo desde chiquita practicar el deporte que le gustaba, el fútbol, con nenas de su edad.Braun fue a la Universidad Gonzaga, en Spokane, Washington, donde estudió Ciencias de la Computación mientras jugaba la liga universitaria, y no dudó en representar al seleccionado albiceleste por sus raíces maternas ante el llamado de Carlos Borrello -anterior DT del equipo- primero para el Sudamericano Sub 20 en 2020 y luego para la Mayor.por 4 a 1 en la She Believes Cup -torneo internacional amistoso de élite que organiza Estados Unidos- en 2021, y se convirtió en una pieza clave del equipo de Portanova durante la Copa América 2022 en Cali, donde las argentinas lograron la plaza mundialista tras quedarse con el tercer puesto.Braun tuvo que ocupar el lugar de Aldana Cometti cuando la zaguera central dio positivo en coronavirus unas horas antes de jugar contra Colombia. Jugó tan bien que se ganó la titularidad para el partido decisivo frente a Paraguay, en el que Argentina se impuso por 3 a 1 de manera agónica y logró el objetivo de acceder directamente al Mundial sin pasar por un repechaje como sí debió hacerlo antes de Francia 2019.de este año, en uno de los amistosos de la ventana FIFA contra Venezuela (el primero del 3-0).En este Mundial, la estadounidense más argentina, con mamá Karina en las tribunas del estadio de Dunedin y el número 13 en la espalda, marcó el primer gol del seleccionado albiceleste, que sigue soñando con hacer historia.