Rusia logró frustrar otro ataque con dron de Ucrania sobre Moscú

Continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania. / Foto: AFP.

El Ministerio de Defensa ruso anunció este viernes queen la región de Moscú, un hecho que el Kremlin ya denunció desde principios de esta semana."El vehículo aéreo no tripulado fue destruido por medio de la defensa aérea", dijo el ministerio en Telegram, añadiendo que no hubo daños ni víctimas.Previamente, el alcalde de la capital rusa, Serguei Sobianin, informó del ataque sin precisar la ubicación. "Hubo un intento de ataque con un dron enemigo", dijo en Telegram.El intento se da días después de que Ucrania reivindicara un ataque con drones en el centro de Moscú.en el centro de la capital rusa, mientras que otro impactó en un edificio de oficinas en un distrito al sur, recordó la agencia de noticias AFP.Moscú y sus alrededores se ubican a unos 500 kilómetros de la frontera ucraniana, pero la capital ha sido atacada por varios drones este año.sobre el Kremlin y luego, en el mismo mes, otros impactaron en rascacielos de Moscú.A principios de julio, Rusia dijo que derribó cinco drones ucranianos que irrumpieron en el aeropuerto internacional Vnúkovo, de la capital rusa.Los ataques de dron en Moscú se dan luego de varias semanas de contraofensiva ucraniana para recuperar el territorio capturado por Moscú, desde que estallaron las hostilidades a gran escala en febrero del año pasado.Hasta el reconocimiento por parte de Ucrania de los ataques a Moscú, Kiev siempre mantuvo que sus acciones militares quedaban restringidas a la defensa de su territorio ante la invasión rusa, pero que no intentaría infligir daños en el terreno ruso, habida cuenta que utiliza armamento proporcionado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y por Estados Unidos.