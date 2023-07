Portanova: "No se dio el resultado que queríamos pero sí mostraron amor propio"

Foto: Julián Alvarez

Germán Portanova, técnico del seleccionado argentino, se mostró triste porque no lograron la victoria que esperaban contra Sudáfrica, aunque conforme con el "amor propio" de sus jugadoras para remontar el resultado."Estamos tristes porque no logramos quedar en la historia con una victoria. Pero admiro el amor propio y la lucha constante de querer ser más que tiene este equipo", expresó Portanova en conferencia de prensa.El DT argentino manifestó que "estos dos partidos son parte del proceso y del camino, de cómo jugarle a una potencia como Italia y a Sudáfrica. El 0-2 hizo que se hiciera un partido palo por palo para ir a buscar"."En el aspecto de grupo siento admiración. Hay una mezcla de criticas futbolísticas hacia ellas que se aceptan pero tal vez son muy exageradas. Tienen buena personalidad y lo llevan bien. Equivocarse es parte del camino", sostuvo.El técnico aseguró que le pone "la piel de gallina pensar que el próximo puede ser el último partido de Banini y Correa en la selección. Sabemos que se nos escapó e iremos por Suecia, la ficha que nos queda. Este grupo merece esa frutilla del postre y a los ojos de Dios todo es posible".Portanova consideró que en "el primer tiempo tuvimos entre buenas y malas, altibajos a la hora de tomar la mejor decisión, y tal vez cansancio del partido con Italia. Al vernos 0-2 con situaciones que sabíamos que podían pasar porque es fútbol, fue emocionante verlas buscar el resultado"."En cada contra de ellas, porque las sudafricanas demostraron que son rápidas, ¿vieron?, y con cada contra de ellas podíamos perder por goleada, siento admiración por lo que hicieron as jugadoras en el segundo tiempo", agregó.Ahora, Argentina deberá enfrentar a Suecia, el favorito, en el último partido de la fase de grupos. "Con Suecia vamos a ir por todo a pesar de que sea potencia", apuntó.Sobre Paulina Gramaglia, que fue titular, Portanova opinó que "hizo un buen partido, es una joven que está en crecimiento y creíamos que podía aportar en el juego aéreo".Con respecto a los otros cambios que hizo, el técnico aclaró que "los cambios son parte del fútbol, el DT es el que las conoce y quiere que les vaya bien. Estábamos lentas y maquinosas con Daina (Falfán) y Lore (Benítez). Ellas son muy buenas técnicamente pero son más lentas y creo que hubo frescura con las variantes en el segundo tiempo".El entrenador destacó a Sophie Braun, autora del primer gol argentino. "Puede jugar de 4, de interna, en el medio, de central, es una jugadora muy inteligente y una dulzura desde todo aspecto. No entiende el castellano rápido pero en fútbol no hay idioma".Por último, agradeció a "la gente que vino acá porque fue impresionante: Dunedin, sur, frío, y estaba lleno. Sé que en Argentina también nos vieron muchas personas. Que la gente acompañe contra Suecia aunque sea a la madrugada porque vamos a dejar todo".