Presentaron un libro que deja al descubierto "las falacias libertarias"

Foto: Osvaldo Fantón.

Foto: Osvaldo Fantón.

Foto: Osvaldo Fantón.

El libro "Falaciasfue presentado este jueves en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde se advirtió sobre lasEn el acto estuvieron el autor del libro, Guido Agostinelli; el precandidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Ciudad (versión local de Unión por la Patria), Leandro Santoro; el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa; la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Olmos; el senador nacional del Frente de Todos, Mariano Recalde, y la legisladora porteña del FdT Lucía Cámpora.El trabajo analiza las "verdades reveladas" de la corriente libertaria desde una mirada crítica para mostrar que, cuandose aseveró.Agostinelli afirmó que lo que motivó la escritura del libro fue que, año tras año, "se fue instalando en el alumnado" ese criterio libertario.destacó el economista.En su investigación, reveló que descubrió que "" en los discursos y se "encontraron inconsistencias teóricas, que se presentan como verdades y que si no se tiene en cuenta se presenta como una verdad revelada, pero desmenuzando se ve que no es tan así".El libro apunta a "desmitificar las grandes verdades reveladas por el ideario libertario, que no solo se anidan en la esfera teórica, sino fundamentalmente en la práctica", señaló Agostinelli a Télam.El objetivo de este análisis, dijo, es mostrar que en realidad ""El proyecto nació con el auge de las ideas libertarias de autores como (Murray) Rothbard, (Ludwig) Mises y (Friedrich) Hayek (economistas), promocionadas exitosamente en nuestro país por Milei y (José Luis) Espert, entre otros", apuntó Agostinelli.Costa, docente en esa facultad, señaló que es necesario discutir cosas que "se consideran obvias y para eso es necesario tener argumentos".Sobre el auge de los discursos libertarios, Costa afirmó: "Para mí el secreto de las ideas libertarias de que ese discurso ingresa fácilmente por la existencia de un gran dispositivo ideológico y lo mamamos desde que nacemos que está en la escuela, medios y las redes, de que existe cierto marco para leer que son coincidente con la idea del libertarismo".Santoro indicó que empezó a ver el fenómeno libertario como un "consumo irónico" cuando vio a gente "con argumentos raros"."El fenómeno libertario hay que analizarlo desde lo ético con una ética del egoísmo, que se relaciona con el maltrato, que se lleve con posiciones cruentas y egoístas. Había un submundo de gente que era víctima de bullying y que discutían en redes que se sentían contra las cuerdas por la ola verde y el feminismo", indicó el precandidato a jefe de Gobierno porteño.En este aspecto, Santoro afirmó que para enfrentar a las posturas libertarias hay que apelar a la ética de la "pasión, ternura y el humor" para convencer a ese sector social descontento."La clave de luchar contra los libertarios es estar en una comunidad organizada. La práctica es el amor, la única forma de discutir la libertad negativa con la libertad positiva y del amor. Es necesario reivindicar el ejercicio de compartir", afirmó Santoro.Agostinelli también dijo que el libro hace una evaluación de cómo se aplicaron esos "programas en distintos países, lo que ocurrió, o sea, cuáles fueron las consecuencias".Luego, analizó el rol yy las ideas libertarias y remarcó que muchas publicaciones "retroalimentan la visión de que la salida es individual y no colectiva".