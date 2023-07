Moreau: "La mejor manera de poner límite al pasado violento es ir a votar el 13 de agosto"

Foto: Victoria Gesualdi (archivo).

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau,y advirtió que un país como en 2001 "va ocurrir si Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei tienen mayoría en el Congreso".En diálogo con C5N, la diputada nacional y precandidata a su reelección,En esa línea, Moreau indicó que Massa será "un presidente que seguirá trabajando como ahora las 24 horas, los 7 días de la semana, no llega a la tarde a la casa a ver Netflix y se desenchufa".Y añadió que "el próximo gobierno tiene que ser con todos los actores de nuestro espacio adentro, pero también con otros actores sociales y políticos que suman a la Argentina"., aseveró.Y subrayó: "Necesitamos que la gente vaya a votar para que no nos despertemos el 11 de diciembre con una Argentina como la de 2001".En ese sentido, la diputada del Frente de Todos advirtió que "un país como en 2001 es lo que va a ocurrir si Patricia Bullrich, Larreta o Milei se terminan poniendo de acuerdo y concentran una mayoría en este Congreso"., espetó.Sobre las expresiones de odio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, indicó que "hay que ponerle un límite a todo esto, porque ya hace un tiempo que en Argentina vivimos lo que significa toda esta gente en la calle, en las redes, generando odio, violencia y el exterminio, porque lo que plantean es el exterminio de Cristina y sin Cristina no hay democracia".Al respecto, puntualizó que "a 40 años de recuperar la democracia, el mensaje que están transmitiendo es realmente muy preocupante y no es un problema de campaña electoral, sino estructural que tiene Argentina, con esta gente instalando estas ideas de odio, de violencia y de aniquilamiento".En otro tramo de sus declaraciones dijo que "hay que asumir que más allá de la pandemia, del macrismo, de la guerra y de la sequía histórica que le tocó atravesar a Argentina, nuestro gobierno también cometió errores" y que por eso "hay que pedir disculpas, decir que nos hacemos cargo y que sabemos que falta mucho por hacer, pero que la mejor forma de seguir adelante es recomponiendo y apostando a fortalecer el sistema democrático y, en este caso, es con nuestro espacio político".