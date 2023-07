Vizzotti: "Hay un estado que defiende y amplía los derechos conquistados"

Foto: Luis Cornú.

Talleres para entender

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que actualmente hay un estado que acompaña y defiende los derechos conquistados por la fuerza de los feminismos y las diversidades, en el cierre de las Jornadas Federales sobre "Masculinidades sin violencia" que se desarrollaron este jueves en la ciudad de Salta."Estar acá es muy importante para mí, porque las masculinidades son un tema relevante para el Ministerio", expresó Vizzotti, quien destacóAdemás, la ministra explicó que "la diferencia es que, y consideró que "es algo por lo que tenemos que tener un orgullo enorme".Vizzotti cerró este jueves las jornadas de, para conocer, debatir y profundizar las acciones que se vienen desarrollando en las regiones en torno a esta temática, para poder intercambiar experiencias, adquirir herramientas y reflexionar sobre la construcción de las masculinidades.Estas jornadas, que son las cuartas en el país, después de Tierra del Fuego, San Luis y Río Negro, fueron organizadas por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación (Mmgyd), en articulación con los ministerios de Salud y de Cultura, y con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de Salta.", sostuvo Vizzotti, quien luego manifestó: "nos quieren hacer creer que lo que hacemos no es importante ni prioritario, pero lo que hacemos es darles derechos a minorías, sin quitarle derechos a nadie".Luego, consideró que es trascendente "trabajar con las masculinidades, las juventudes, las diversidades y con los varones", a quienes "hay que acompañar en la deconstrucción de la sociedad".", indicó, al tiempo que señaló la necesidad de brindarles "ayuda, acompañamiento y empatía" para que puedan "estar mejor".Asimismo, opinó que "el rol de la micromilitancia es muy importante y lo que realmente va a ir cambiando la realidad", y acotó que "estamos haciendo un camino que no siempre es fácil".A su turno, la subsecretaria de Programas Integrales de Prevención de Violencias del Mmgyd, Laureana Malacalza, explicó que el de este jueves constituyó "un momento para reflexionar sobre lo que significan las políticas públicas, un estado cercano, que está dando respuestas a las necesidades de las personas"."Cuando creamos el ministerio, el eje más fuerte que pusimos en materia de violencia de género tenía que ver con la prevención, porque era el reclamo que nos traían los feminismos", resaltó.En este sentido, destacó que, y mencionó que se necesita "generar políticas públicas que acompañen a las personas en situación de violencia de género".Malacalza invitó a discutir "políticas públicas para prevenir, acompañar y proteger a las personas en situación de violencia, para que sean más eficaces, con más alcance territorial y profundicen lo que pudimos hacer en estos tres años y medios, pero la discusión nunca puede ser retroceder"."Un desafío enorme que tuvimos como ministerio fue tratar las políticas de masculinidades como una política pública, de alcance federal", afirmó.Durante la jornada de trabajo se desarrollaron cuatro talleres: Formación de Replicadores en Masculinidades sin Violencia; Masculinidades, Salud Mental y Consumos Problemáticos; Masculinidades y Deportes; y Masculinidades, cuidados y acceso a la salud.La directora de Programas Integrales de Prevención de Violencias, Melina Merelo, destacó a su turno que la articulación con los ministerios de Salud y de Cultura"Si algo hemos aprendido los feminismos es que la salida es colectiva y es lo que estamos intentando llevar adelante", dijo, tras lo que hizo un resumen de las conclusiones de cada taller.En el taller de Masculinidades y Deportes "no solamente hablamos de la construcción de las masculinidades en el ámbito del deporte, sino que también entendemos que hay que pensar el deporte desde otras aristas, pensar nuevas maneras de vínculos".Sobre el Taller de formación de replicadores reveló que "estuvimos con las áreas de género municipales, organizaciones sociales y civiles, con las que pudimos compartir un espacio de reflexión viendo cuáles son las herramientas para poder seguir trabajando en los territorios".En tanto, en el Taller de Masculinidades, Salud Mental y Consumos Problemáticos "trabajamos pensando que estos problemas en las masculinidades son mayores, y lo que nos preocupa, nos afecta y buscamos las herramientas para que los equipos técnicos puedan seguir abordándolas".Finalmente, comentó que en el Taller de Masculinidades y Salud se trabajó sobre "Por su parte, la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta, Itatí Carrique, indicó que "si hablamos de este cambio en la cultura, de este cambio de paradigmas, no hay chance de llevarlo adelante si no incluimos a las masculinidades y a los varones, y ese es el gran desafío".Tras el acto, se desarrolló una intervención del escritor, guionista, productor y director de radio, teatro, cine y televisión, Pedro Saborido, como referente de la cultura para abordar la temática.