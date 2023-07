Massa dialogó con el gobernador de Rio Grande do Sul sobre integración comercial

Também tivemos conversa produtiva sobre a ampliação do número de voos de POA para Buenos Aires e a possibilidade de abrir a rota Uruguaiana - Buenos Aires. Além disso, vamos trabalhar em conjunto para criar condições de receber voos da Aerolíneas com cargas no aeroporto de POA. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 27, 2023

El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió al gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, con quien analizó los acuerdos de integración comercial, energética y de infraestructura con ese estado brasileño que representa el principal destino de las exportaciones argentinas a ese país.En el primer semestre del año, la balanza bilateral registró superávit para nuestro país por US$ 697 millones, mientras que las exportaciones argentinas hacia Rio Grande do Sul fueron de 1.295 millones de dólares, con incremento interanual del 8%.En el encuentro, en el que estuvieron, además de Leite, el embajador Daniel Scioli y su par de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, entre otras autoridades, se evaluó la importancia de los pasos fronterizos para el transporte comercial y para el turismo, y las cuestiones vinculadas con la integración energética, a partir de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, a la que Leite calificó de "estratégica".Como parte de la reunión, se repasaron los avances en los puentes fronterizos, con las obras en Uruguayana-Paso de los Libres; la renovación de la concesión de Sao Borja-Santo Tomé y la planificación de la construcción del paso Porto Xavier-San Javier.