Fernández recibió al titular de la NASA para desarrollar actividad espacial conjunta

El presidente Alberto Fernández recibió en la tarde de este jueves en la Casa de Gobierno al titular de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los Estados Unidos, Bill Nelson, para profundizar la colaboración y el trabajo destinado a desarrollar la actividad espacial pacífica conjunta y oficializar la adhesión de la Argentina a los denominados “Acuerdos Artemisa”.Acompañaron al Presidente, el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; quien suscribió un acuerdo entre la NASA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para "la cooperación en la exploración civil y el uso pacífico de la Luna, Marte y otros objetos astronómicos", dijo un comunicado oficial.Durante el encuentro, Fernández calificó como “muy importante dar este paso” en el trabajo conjunto para avanzar en la actividad espacial con fines científicos, para lo cual “es clave que avancemos en lo relacionado al desarrollo espacial. Estamos convencidos que debe ser política de Estado”.Puso en valor “la ventaja superlativa de la calidad de nuestros científicos y científicas”, y destacó que “hemos hecho mucho por retenerlos. Siempre estuvimos interesados en la ciencia y la tecnología, porque creemos que ese es el camino” para el desarrollo tecnológico.Filmus, en una conferencia a la prensa junto al titular de la NASA luego de la reunión, destacó que la “Argentina es uno de los pocos países del hemisferio sur, y el único de la región, que está en condiciones de desarrollar su propia política satelital y espacial”.“Lo que hemos discutido es cómo Argentina se incorpora al proyecto Artemisa y cómo a partir de ello vamos a profundizar nuestro vínculo y nuestro país va a seguir desarrollando de forma soberana, con mucha preocupación por el desarrollo científico tecnológico, el programa espacial”, explicó el ministro.Aseguró que “el origen del trabajo de la Conae tiene mucho que ver con la colaboración espacial con la NASA” y tras expresar que “ha sido una excelente reunión para reforzar el compromiso de trabajo conjunto”, agradeció “este apoyo a la Argentina” por parte del organismo rector de la actividad espacial en los EE.UU.Bill Nelson, por su parte, agradeció a la Argentina por haber suscripto “estos acuerdos que representan un principio común para la exploración pacífica extraterrestre” y remarcó que “después de medio siglo estamos por volver a la Luna, pero esta vez estamos yendo para aprender a vivir en un entorno hostil y luego avanzar hacia Marte con seres humanos”.“Es la Nación número 28 que firma estos acuerdos, incluyen temas como por ejemplo la asistencia mutua en caso de que haya algún problema y también apuntan a que no haya interferencias recíprocas en el espacio”, dijo Nelson, quien en enero de 1986 participó en una misión del Transbordador Espacial Columbia.Precisamente comentó que habló con el Presidente sobre esa experiencia y que “hablamos extensamente de cómo es volar por el espacio. Le conté que había viajado a la Argentina, un país al que he venido desde que era muy joven, desde hace muchos años, y que me encanta”.“Al presidente le interesaron mucho los detalles del lanzamiento y también del regreso cruzando la atmósfera, hablamos de eso extensamente”, comentó Nelson, nacido en 1942, que luchó en la guerra de Vietnam, es abogado, y fue senador por el Estado de Florida durante muchos años, hasta el 2019.Consultado sobre el anuncio en el Congreso estadounidense de un expiloto militar sobre que la NASA tendría restos biológicos no humanos, que causó un fuerte impacto, dijo que, como administrador del organismo, “ante todas las sospechas que hay con el tema de los extraterrestres, decidí designar un comité integrado por científicos de distintos sectores, que están deliberando y que darán a conocer un informe el mes que viene”.“Mientras tanto decidí que nuestros equipos en el espacio van a utilizar sensores detectores para tratar de identificar precisamente estos fenómenos, así que hay que esperar el mes que viene y ahí va a estar la respuesta”, aseguró.También estuvieron presentes en la reunión la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el director ejecutivo y técnico CONAE, Raúl Kulichevsky; entre otros funcionarios.Integraron la comitiva visitante el embajador de los EE.UU., Marc Stanley; la asesora de la NASA, Key Bailey Hutchison; la secretaria de prensa del organismo, Jacqueline Mc Guinness, y la administradora para Relaciones e Institucionales, Karen Feldstein.Los llamados Acuerdos de Artemisa (Artemis Accords) se enmarcan en el Programa Artemisa (Artemis) que llevará la próxima misión tripulada a la Luna y la primera a Marte.Los convenios buscan generar un ámbito de cooperación internacional en materia espacial y cuentan con la adhesión de 27 países.Con la incorporación de la Argentina, en el contexto de los 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se profundiza además el trabajo conjunto en desarrollos pacíficos de la industria aeroespacial, señala la información.