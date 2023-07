Las Fuerzas Armadas de Níger apoyan a golpistas que retienen al presidente

Las Fuerzas Armadas apoyan el golpe de Estado en Níger

Las Fuerzas Armadas de Níger anunciaron este jueves su apoyo a un grupo de oficiales que el miércoles dio un golpe de Estado y detuvo al presidente Mohamed Bazoum, pese a que el Gobierno dijo que no aceptará su autoridad y llamó al pueblo a rechazarla.elegido en 2021, en la primera transferencia de poder pacífica y democrática en la nación del oeste de África desde su independencia de Francia en 1960.La detención de, donde se han registrado varios golpes de Estado en los últimos años.y ambos enfrentan una ola de atentados y ataques de los grupos islamistas radicales Al Qaeda y Estado Islámico.En Níger, los extremistas han cometido ataques contra civiles y personal militar, pero la situación general de seguridad en la nación de 25 millones de habitantes no era tan grave como en países vecinos.El miércoles por la mañana, miembros de la Guardia Presidencial de Níger rodearon la casa de Bazoum en Niamey, la capital, con él y su mujer adentro y lo detuvieron.debido a un deterioro de la seguridad y de la economía.al tiempo que advirtieron a actores externos contra interferir en sus acciones.Analistas y medios de la región afirmaron que la supuesta razón del alzamiento fue la intención de Bazoum de despedir al comandante de la Guardia Presidencial, general Omar Tchiani.En su primera declaración pública desde su detención,en un mensaje publicado en la red social X, el nuevo nombre de Twitter.dijo este jueves el ministro Hassoumi Massoudou a la cadena de noticias francesa France 24., agregó.El canciller exigió la liberación sin condiciones del presidente y dijo que había conversaciones en curso con los rebeldes.Pero la situación se complicó horas más tarde cuando las Fuerzas Armadas dijeron que "suscribían" la declaración de los golpistas de que habían terminado con el "régimen" de Bazoum.dijo el jefe de Estado Mayor, el general Abdou Sidikou Issa, en un comunicado.Agregó que las Fuerzas Armadas tomaron la decisión con el fin de "evitar una confrontación mortal entre las diferentes fuerzas".La nota agregó que toda intervención militar extranjera entrañará consecuencias catastróficas para el país y su población.Los golpistas también anunciaron "la suspensión hasta nueva orden de las actividades de los partidos políticos".El presidente de Benín, Patrice Talon, que encabeza actualmente la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste (Cedeao), tenía previsto liderar conversaciones de mediación entre el Gobierno de Níger y los golpistas, dijo la Cedeao.En tanto, Burkina Faso, afirmó que desea una "cooperación más estrecha".informó la agencia de noticias francesa AFP.Cerca de la Asamblea Nacional, una multitud salpicada de banderas rusas gritaba:Un grupo de jóvenes acudieron a la sede del Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo (PNDS, en el poder), a pocos kilómetros de la manifestación, donde incendiaron coches.También este jueves,para transmitirle "claramente que Estados Unidos lo apoya firmemente como presidente democráticamente electo de Níger".El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que estaba "consternado" por el "intento de golpe" en Níger."Los miembros de su gobierno y sus familiares detenidos arbitrariamente también deben ser liberados inmediatamente y sin condiciones previas", declaró Türk, en un comunicado.Más tarde,Según la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA), el número de personas con necesidad de asistencia en Níger pasó de 1,9 millones en 2017 a 4,3 millones en 2023.La Unión Europea (UE) exigió, asimismo, la "liberación inmediata" del presidente y dijo que estaba dispuesta a participar en los esfuerzos "para encontrar una solución pacífica a este intento de golpe de Estado".vocero del servicio diplomático de la UE.La Unión Africana (UA) condenó el "intento de golpe de estado" y pidió el "retorno inmediato y sin condiciones de los militares traidores a sus cuarteles".Francia, ex potencia colonial que tiene desplegados en Níger a 1.500 soldados, condenó "toda tentativa de tomar el poder por la fuerza".Desde que se independizó de Francia en 1960, en Níger se produjeron numerosos intentos de golpe de estado, cuatro de ellos exitosos, el último en febrero de 2010, cuando fue derrocado el presidente Mamadou Tandja.