La comedia con eje fantástico "Good Omens" estrena su segunda temporada

La serie de comedia y fantasía, creada por el reconocido autor británicoy protagonizada porcomo un ángel y un demonio que forman una impensada alianza para detener el apocalipsis, estrenará su segunda temporada mañana en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.Basada en la novela homónima escrita por Gaiman junto al fallecido, la entrega de seis episodios explorará un poco más la fortuita amistad formada entre Aziraphale (Sheen), un quisquilloso vendedor de libros difíciles de encontrar, y Crowley (Tennant), su opuesto que vive la vida al límite, quienes están en la Tierra desde el inicio de los tiempos.Ahora, luego de los acontecimientos de la primera temporada y de frustrar el inminente Armagedón provocado por la batalla final entre cielo e infierno, la dupla está dispuesta a continuar con sus vidas cotidianas y sin dramas entre los mortales y en el barrio londinense del Soho, justo cuando el arcángel Gabriel (Jon Hamm) se presenta sin aparente recuerdo de quién es, lo que dispara un nuevo misterio a resolver mientras la dupla busca mantener el secreto fuera de los radares del paraíso y el averno.El reparto cuenta en esta ocasión con el regreso decomo el arcángel Michael, decomo el arcángel Uriel y decomo el demonio Shax, y con la incorporación decomo el ángel Saraqael,como el ángel Muriel ycomo el demonio Belcebú.Quienes también vuelven en esta temporada son, aunque sus roles como las diabólicas monjas Theresa Garrulous y Mary Loquacious, que formaban parte de una Orden dedicada a dar nacimiento al Anticristo, ya vieron su capitulación al término de los primeros seis capítulos de la tira producida por Amazon Studios, BBC Studios, The Blank Corporation y Narrativia.Ahora, las actrices son Maggie y Nina, dueñas respectivamente de un local de discos y de una cafetería ubicadas en la misma cuadra que la librería de Aziraphale, y conversaron con esta agencia -previamente al inicio de la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos- sobre lo que promete esta entrega de la serie que cuenta conen el puesto de director y coshowrunner.Nina Sosanya: Bueno, ahora ya no se asocian tanto con el cielo y con el infierno, así que tratan de vivir vidas lo más tranquilas posibles en la Tierra hasta que el arcángel Gabriel aparece, pero como quieren poder tener un perfil bajo, intentan saber qué está pasando con eso sin alertar al cielo ni al infierno.Maggie Service: Y eso lleva a todo un misterio, con engaños y desorientaciones, y con algunos humanos como nosotras, que se involucran en eso también. Y también es una oportunidad para ver a los protagonistas en un ambiente más humano, teniendo que vivir de manera cotidiana hasta que el misterio se desata una vez más.MS: ¡Todo cambió! Nosotras éramos un par de monjitas satánicas en la primera, y ambas la pasamos genial en esa ocasión, hasta que nos llegó un mail de Neil Gaiman donde nos cntaba que estaba escribiendo la seguda temporada, y más que eso, que estaba escribiendo personajes para nosotras, con nuestros propios nombres. Así que son completamente diferentes, y es realmente emocionante poder interpretar estos roles, porque una es más brillante y cálida, que soy yo, y la otra es un poco más apática con la gente. Pero es una dinámica muy interesante para actuar y para traer al mundo de "Good Omens".NS: Es fantástico, porque me parece que a él le gusta mucho el proceso. Le encanta el proceso de escritura, también le encanta el proceso de compartir eso con los lectores y los fans, y también le encanta trabajar con los actores, que no a todos les gusta (risas). Le gusta mucho estar en el set y ver cómo su trabajo cobra vida, y siempre fue muy agradecido con lo que traíamos a su trabajo para verlo en tres dimensiones.