Kicillof: "Vamos a seguir trabajando para que la provincia esté integrada de forma transversal"

Además, Kicillof encabezó junto al ministro Nicolás Kreplak la apertura del Consejo Regional de Salud / Foto: Prensa.

El gobernador indicó que el proyecto abarca también al distrito de Almirante Brown / Foto: Prensa.

Forma parte de un plan de desarrollo integral que estamos impulsando también con los trabajos en la Ruta 6 y la autopista Presidente Perón para mejorar la conectividad en el área metropolitana. pic.twitter.com/DuQTKsdVpu — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 27, 2023

Lesci: "Es una obra histórica que suma conectividad a nuestro municipio con los distritos vecinos" / Foto: Prensa.

Apertura del Consejo Regional de Salud

"Los únicos que pueden hacer un diagnóstico preciso del estado del sistema de salud son sus verdaderos protagonistas: las y los trabajadores que lo impulsan y lo llevan adelante todos los días" Axel Kicillof

"El objetivo es que seamos el motor de la integración del sistema de Salud para garantizar el acceso de todos y todas de manera justa y equitativa" Nicolás Kreplak

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró este jueves que seguirá "trabajando para que la provincia de Buenos Aires esté integrada de forma transversal", al recorrer los avances de las obras de intervención que se llevan adelante sobre el Camino de Cintura, ruta provincial 4, en Lomas de Zamora."Esta es una de esas obras que le mejoran la calidad de vida a millones de personas, ya que tiene que ver tanto con la conectividad como con la integración de nuestra provincia", indicó Kicillof durante el acto y aseguró que "cambiará por completo el flujo del tránsito y le permitirá a los vecinos y vecinas ahorrar muchas horas de viaje".El gobernador indicó quey en este sentido aseguró que su gobierno seguirá "trabajando para que la provincia de Buenos Aires esté integrada de forma transversal y para que sea mucho más fácil trasladarse de un municipio a otro"., agregó y resaltó que "esta ruta estuvo en estado de abandono durante mucho tiempo".En Lomas de Zamora se invierten $4.551 millones en trabajos que, distribuidos en dos secciones, permitirán optimizar la transitabilidad sobre el corredor. Incluye además, iluminación, señalización vertical y horizontal, construcción de dársenas y refugios, colocación de barandas de defensa vehicular eEn el tramo de Almirante Brown se destinan $6.076 millones para intervenir otros dos tramos de la traza.De la actividad también participaron el administrador general de Vialidad,; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense,; la intendenta; y el secretario local de Obras y Servicios Públicos,Zurieta, en tanto, expresó que "la inversión del Gobierno de la Provincia es fundamental para llevar adelante esta obra que no solo une a municipios de toda la región, sino que también potencia el desarrollo productivo mediante sus colectoras y el mejor acceso a los comercios de la zona"."Es una obra histórica que suma conectividad a nuestro municipio con los distritos vecinos y que está proyectada no solo para que solucione las problemáticas del presente, sino para que sea también un aporte para el futuro", afirmó Lesci.Otermín, por su parte, subrayó que "a partir de una gestión que está marcando un antes y un después en la provincia porque es consciente de la importancia de tener las rutas en condiciones, se está llevando adelante una inversión histórica en el Camino de Cintura, haciendo realidad una obra muy esperada por toda nuestra comunidad".Durante la jornada, además, Kicillof encabezó junto al ministro Nicolás Kreplak la apertura del Consejo Regional de Salud (CoReSa) de la Región Sanitaria VI, en el polideportivo municipal de Lomas de Zamora.Kicillof afirmó en esa oportunidad que "los únicos que pueden hacer un diagnóstico preciso del estado del sistema de salud son sus verdaderos protagonistas: las y los trabajadores que lo impulsan y lo llevan adelante todos los días"., agregó.Según se informó oficialmente, el CoReSa es un ámbito que promueve la participación de autoridades sanitarias municipales y de hospitales provinciales para establecer líneas de acción tendientes a la integración del sistema de salud y la implementación delEn esta ocasión, estuvieron presentes representantes de los partidos de Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Quilmes.Kreplak subrayó que "el objetivo es que seamos el motor de la integración del sistema de Salud para garantizar el acceso de todos y todas de manera justa y equitativa"."Estamos convencidos de que nuestro sistema sanitario no puede estar al servicio de la rentabilidad de poderes concentrados: tiene que funcionar con justicia social para ofrecer a todos los bonaerenses prestaciones de la misma calidad", añadió.En el consejo se llevó a cabo una mesa de trabajo que abordó la, una estrategia para alcanzar una mayor organización y optimización de las prestaciones con el objetivo de garantizar un acceso equitativo que asegure el cuidado integral de la salud de todos y todas las bonaerenses.Estuvieron presentes en esa actividad la ministra de Ambiente,; el senador bonaerense; el intendente de Berazategui,; el secretario de Salud local,; funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud y de los municipios de la región.