Nueve de cada diez argentinos adultos usan tarjeta de débito, crédito o billetera virtual

El 91 % de los argentinos y argentinas utilizan al menos un medio de pago no efectivo -tarjeta de débito, de crédito o billetera virtual-, según los resultados de una encuesta realizada por la consultora Kantar.Si bien diferentes medios de pago han proliferado en los últimos años, especialmente los digitales, el dinero en efectivo sigue siendo el método predominante en compras de almacén, verdulerías y otros comercios de cercanía, completó el informe.El trabajo concluyó que, en promedio, los consumidores argentinos poseen dos medios de pago, si bien entre los más jóvenes y en los segmentos de nivel socioeconómico más bajo, su adopción es más limitada.De estos datos se desprende que solamente el 9% de la población adulta no cuenta con ningún medio de pago de este tipo, una cifra que se eleva al 14% entre las mujeres, al 23% en los jóvenes de entre 18 y 24 años, y al 18% del total de la población ubicada en la base de la pirámide socioeconómica.Al especificar según medio de pago, Kantar detalló que la tarjeta de débito registra la mayor penetración (73%), mientras que las billeteras digitales son usadas por 6 de cada 10 argentinos, y en cantidad ya superaron a las tarjetas de crédito (5 de cada 10).El porcentaje de poseedores de billetera digital aumenta a 76% en el segmento de entre 25 y 34 años y también es superior en los niveles altos y medios.También es alto el uso de esta herramienta de pago en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).En cuanto a las percepciones de la población, se destaca que el segmento de 65 años y más otorga una alta valoración a las tarjetas por su practicidad (90%) y seguridad (83%), mientras que los más jóvenes (usuarios de entre 18 y 34 años) consideran que las billeteras virtuales son más prácticas (82%).La consultora sostuvo que "el efectivo sigue siendo el método predominante en compras de almacén y verdulerías" así como también en las compras de supermercado, indumentaria y regalos.Al respecto, la directora de Kantar, Mariana Souto, señaló que "los medios de pago electrónicos en Argentina son una realidad que abarca a todos los segmentos sociodemográficos: sólo el 9% de la población adulta no posee ninguno".Por su parte, la directora cualitativa de la consultora, Gabriela Portantiero, afirmó que "la adopción de medios de pago electrónicos se sustenta en tres grandes ventajas: son considerados prácticos y seguros, y cuentan con una amplia aceptación en los comercios".Sin embargo, Portantiero observó que "en el contexto actual y con una economía en la que persiste la informalidad, el uso de medios de pago electrónicos convive con el efectivo en diferentes rubros de gastos y consumos de la economía familiar. Aunque los consumidores proyectan un futuro con predominio de los pagos electrónicos, por el momento, no vislumbran una sociedad sin efectivo".