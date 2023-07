Las películas y series argentinas se fascinan por los secretos de la política

Rafael Ferro, el candidato, y Julieta Cardinali, una incisiva periodista, en "Doble discurso". (Prensa)

Ningún fenómeno artístico es enteramente nuevo, ninguna tendencia se construye y luego se consolida por generación espontánea y, en ese sentido, los entresijos, la trastienda, los misterios y secretos de la política estuvieron presentes desde siempre en el cine y la televisión argentina.Sin embargo, tras un largo período en el que la producción audiovisual local priorizó otras temáticas y apostó a enfoques distintos,desde la perspectiva de los dirigentes, referentes o figuras que los protagonizaron y otras que, aun concibiendo universos puramente ficcionales, sin conexiones directas con hechos reales, reflexionan a partir de referencias indirectas sobre la actualidad de nuestro país.Esta semana se estrenó en 22 salas de cine y el próximo viernes 4 de agosto llegará a la plataforma de streaming Amazon Prime Videoque narra la carrera hacia la presidencia de un candidato conservador (Ferro) que luego de una exitosa carrera deportiva incursiona en la política como alguien que viene a renovar una actividad dominada por la corrupción.Luego de que una periodista de investigación (Cardinali) denuncia sus conexiones con un poderoso empresario dedicado a cuestionados negocios (Víctor Laplace), entra en escena un brillante consultor y asesor (Peretti) que trata de limpiar y reimpulsar la campaña. Otrora un profesor universitario idealista, El Griego (así lo conocen todos en el mundillo político) sy dispuesto a motorizar cualquier estrategia de manipulación, confabulación, desprestigio y confrontación contra el rival de turno.Algo similar, aunque desde otro punto de vista, pasa en, la popular serie de Netflix que en marzo último presentó su segunda temporada. Peretti es, otra vez, uno de los protagonistas como Emilio Vázquez Pena, pastor evangélico de la Iglesia del Reino de la Luz que irrumpe en el ámbito político de la mano de su esposa Elena (Mercedes Morán) y llega hasta la presidencia en una historia que puede verse como, aunque quizás ya no con una mirada tan distópica luego de las experiencias en el poder de Donald Trump, Jair Bolsonaro o los gobiernos actuales en Hungría, Polonia e Italia.(aunque esta última tiene escenas filmadas, por ejemplo, en plena Casa Rosada),resulta el ejemplo opuesto, ya que la serie dirigida por Benjamín Avila (“Infancia clandestina”) llama a todos por su nombre. Fernando de la Rúa (Jean Pierre Noher), Carlos “Chacho” Álvarez (Fernán Mirás), Domingo Cavallo (Luis Machín), Chrystian Colombo (Luis Luque), Antonio de la Rúa (Ludovico Di Santo), Eduardo Duhalde (César Troncoso), Manuel Callau (Raúl Alfonsín), Jorge Suárez (Adolfo Rodríguez Saa), Manuel Vicente (Ramón Puerta), Alejandra Flechner (Hilda “Chiche” Duhalde) y Vando Villamil (Carlos Ruckauf) son algunos de los protagonistas de aquel explosivo período de crisis política, económica y social que aparecen personificados en esta ficción de seis episodios de unos 40 minutos cada uno basada en el libroMás allá de los hallazgos (no menores) y de las inevitables licencias y simplificaciones de esta (y toda) serie, “Diciembre 2001”, las estrategias comunicacionales para enfrentar una crisis, las negociaciones dentro y fuera del equipo de gobierno, así como las sucesivas alianzas y traiciones que cada día (a cada hora) van cambiando el cada vez más delicado equilibrio de fuerzas.Y también en Star+ se pueden recuperar los siete capítulos presentados el año pasado de, la serie basada en el libro homónimo de Tomás Eloy Martínez con Natalia Oreiro como Eva Perón, Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón y Ernesto Alterio como el siniestro coronel Carlos Moori Koenig.De hecho,la película nacional más exitosa de los últimos tres años con 1.160.000 espectadores en salas (y disponible en Amazon Prime Video), también puede incluirse en esta tendencia, ya que si bien el eje es el Juicio a las Juntas de la mano de los fiscales Julio César Strassera (Ricardo Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), la trastienda del poder en aquella primavera alfonsinista y la precaria situación de la por entonces naciente democracia reconquistada en 1983 están siempre presentes en el guion firmado por Mariano Llinás y el también director Santiago Mitre.Y el fenómeno no parece que vaya a detenerse: Discovery tienen prácticamente terminada una propuesta que combina documental y ficción ligada al ¿accidente? que en 1995 le costó la vida a Carlos Menem Jr., mientras que Amazon Prime Video está en plena producción de una biopic sobre Carlos Saúl Menem, presidente entre 1989 y 1999, que tendrá ocho episodios dirigidos por Ariel Winograd y a Leonardo Sbaraglia en el papel del tan amado y odiado caudillo riojano.