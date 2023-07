Detuvieron a tres personas tras el ataque a tiros contra Luque en Chubut

El momento en que los atacantes dispararon contra Luque / Foto: Twitter.

La violencia de Torres y su socio Maderna, es una muestra de lo que son, algo que la provincia no necesita (+) pic.twitter.com/hsyTHWlDNw — Juan Pablo Luque (@luquejuanpablo) July 20, 2023

Juan Pablo Luque es el candidato a gobernador del PJ en Chubut / Foto: Maximiliano Jonas.

La situación de #Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población.



Hoy, en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras (+) pic.twitter.com/0nqJ8BoW4I — Juan Pablo Luque (@luquejuanpablo) July 20, 2023

La prisión preventiva fue dictada para Nicolás Ávila, de 23 años y de Nicolás Lefimi, de 20 / Foto: Twitter

La justicia de Trelew dispuso lapara Nicolás Ávila, de 23 años y de Nicolás Lefimi, de 20, sindicados como participantes en el, encabezada por el dirigente justicialista y candidato a la gobernación, Juan Pablo Luque.La prisión preventiva de Ávila y Lefimi, quien recibió similar medida en una audiencia que se realizó ayer por el delito de "coacción agravada por el uso de arma".Lefimi, sobre quien pesaba un pedido de captura al no haber sido encontrado en su vivienda cuando fue allanada el martes, se entregó esta madrugada.La fiscal general de Trelew, Julieta Gamarra, reveló en diálogo con Télam que el argumento para solicitar la prisión preventiva fue, ya que los testigos, en su mayoría vecinos del propio barrio, manifestaron su temor a declarar por miedo a represalias."Los vecinos tienen miedo porque saben que tarde o temprano se verán las caras en el barrio" describió Gamarra.El candidato agredido, Juan Pablo Luque, aseguró en distintos medios locales y en Télam Radio que "", es deciry el intendente electo de Trelew en las elecciones del 16 de abril último por ese mismo espacio.Luque aseguró que "hay fotografías en los que se los ve juntos de recorrida e incluso videos" por lo que "los delincuentes supongo se sentirán impunes si Torres llega al gobierno" en el marco de las elecciones provinciales que se realizarán este domingo.La fiscalía no siguió la "pista política" porque los investigadores están concentrados en el episodio violento en el que, lo que podría haber provocado heridos e incluso muertos.El hecho toma mayor gravedad si se tiene en cuenta que "había una gran cantidad de gente en la caminata, con niños y madres, lo que aumenta claramente el riesgo", explicó la fiscal.Gamarra aclaró que "si bien no se estableció una motivación política, tenemos en claro que".A uno de los detenidos en los allanamientos, todos realizados en el barrio Planta de Gas, se, lista para disparar.La sospecha de las vinculaciones políticas que se deslizaron desde el justicialismo también llegan al actual intendente Adrián Maderna, quien se apresta a terminar su mandato y habría virado su respaldo electoral a Juntos por el Cambio.Según fuentes policiales, este último estaría amenazado por los que cayeron presos, quienesSi bien esto último no fue confirmado, se supo que la policía del Chubut dispuso de una guardia en el domicilio particular del intendente de Trelew ubicado en el barrio "Casa Blanca" y en la vivienda de su madre."Tenemos presencia permanente de patrullajes por el domicilio del señor Maderna, pero no una custodia permanente" explicó a Télam el Comisario General Ariel Jara, segundo jefe de seguridad de la policía del Chubut.