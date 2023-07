El fenómeno Milei o el fascismo de la antipolítica

La Libertad, ¿avanza?. Ilustración de Osvaldo Révora.

Ninguna carrera hacia el poder está exenta de escollos. Eso ahora, lo sabe en carne propia, a raíz de las denuncias en su contra poren las listas de su partido a ciertos libertarios que anhelan cargos electivos. Tal vicisitud lo puso en un grave aprieto político y penal. Algo que él –por interpretar– jamás imaginó para sí.En fin, cosas que suceden al calor de las campañas.Pero, más allá de este accidente –diríase– policíaco, bien vale poner en foco. Un salto que, en tiempo record, lo convirtió endel proceso electoral en curso.Al respecto, no está de más retroceder al 9 de octubre de 2022, cuando en el espacio madrileño de Villaverde se desarrollaba un evento memorable:, el partido de la ultraderecha española que preside Santiago Abascal, y que posee 52 representantes parlamentarios, encabezados por su segundo, Javier Ortega Smith.Ante sus casi 20 mil asistentes fueron proyectados videos con saludos y adhesiones de prestigiosas personalidades ubicadas en dicha franja ideológica, como, el primer ministro polaco, su par húngaroy la (entonces) futura premier italiana,En cambio, el público disfrutó de modo presencial a. Milei fue ese domingo revelación del asunto. Un honor para el país.Había que verlo al trotar hacia el escenario, vitoreado por la multitud como si fuera una estrella de rock. Entonces dijo:Su asombro, algo infantil, era genuino. Y a continuación, hubo que oír los decibeles de sus cuerdas vocales al soltar un discurso de barricada, ya muy compenetrado en el papel que debía interpretar. Siempre con los brazos extendidos,, al “tema de los conflictos étnicos”, al “tema de los pueblos originarios” y al “tema de la agenda ecológica”. También excluyó de su cruzada purificadora a “los tibios” y. Pero no sin abrevar en un axioma algo hitleriano: “Somos superiores en todo”.Tras aquel último alarido sobrevino un aplauso apoteótico.de proyección internacional.¿Acaso aquello es realmente así o se trata de un producto de utilería, un Frankenstein suturado a imagen y semejanza de una coyuntura del poder?Desde un costado del escenario,lo observaba con enorme atención, como si fuera un director técnico. Medio metro más atrás, Abascal y Ortega Smith cruzaban miradas de complicidad con la diputada criolla de LLA,, quien, en calidad de ladera, acompañaba a Milei en esa gira iniciática por el Viejo Continente.Quizás en aquellos gestos esté la respuesta a ese interrogante. Lo cierto es que en tales personajes anidade la Argentina actual.No está de más explorar esta cuestión.Ante todo, no existe ninguna duda duda de que en esta época hay un escenario amigable para que alguien como Milei pueda saciar sus ambiciones políticas. Porque es un escenario signado porUna anomalía que –a diferencia de los procesos de extrema derecha surgidos en la Europa de la primera mitad del siglo pasado– no es fruto de un partido ni del Estado, sino que brota en las entrañas mismas del cuerpo social. O sea, una oleada técnicamente pluralista, sin jefes, pero con objetivos disciplinantes y civilizatorios.y, al mismo tiempo, el de quienes ni siquiera saben lo que es el fascismo. Así funciona el negocio de las sectas “libertarias”.En este punto es necesario reparar en la figura de la doctora Villarruel, quien en las elecciones de noviembre de 2021 supo secundar a Milei en la lista capitalina de aquel espacio. Pues bien, esta abogada de 50 años había logrado hasta entonces una módica notoriedad por su amor hacia la Doctrina de la Seguridad Nacional, entre otros postulados de la última dictadura. Sin ser tan rústica como, ella no es menos negacionista ni menos emperrada en la prédica de los que los adoradores del genocidio llaman “memoria completa”. Un berretín que supo despuntar desde su propia ONG, el Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).No obstante, aquella actividad fue relegada a un segundo plano en 2017, al convertirse en la delegada local del armado “internacionalista” de Vox.A este individuo se lo vio junto a Villarruel en agosto de 2019, durante su visita a Buenos Aires, al ofrecer en el Círculo Militar una conferencia ante un público que lo aplaudía a rabiar. Así, con aquel sencillo pero emotivo acto,mediante un sello bautizado “El Club de los Viernes”, cuyo crecimiento se cifraba en la organización de eventos. Desde entonces,En aquella ciudad la recibía el mismísimo Abascal, quien tomaba nota de sus logros. El más prometedor fue la captación de Milei.Por entonces, aquel economista cincuentón únicamente solía frecuentar algunos programas televisivos por, famosa por sus hits: “Sacá la mano Antonio” y “Tocame con el piripipi”.Milei, ya separado de ella en 2019, empezó a formar parte del público de “El Club de los Viernes”, junto con otras señeras personalidades comoFue en ese ámbito donde la buena de Villarruel puso el ojo en su singular temperamento. Y al poco tiempo, fue convocado allí para inaugurar un ciclo de conferencias ante 500 asistentes.Su flamante mentora no tardó en presentárselo a Ortega Smith.–fue la frase del dirigente español, en medio de un cálido apretón de manos.Al “tocayo” le brillaban sus ojillos verdosos, tal vez al intuir que su vida acababa de dar un vuelco. No se equivocaba.De modo que Milei, lejos de ser un producto milagroso del rechazo que genera la “partidocracia”,para deslumbrar al sector más cavernícola del electorado. La historia personal del tipo explica ciertos ángulos de su ser.Alguien que tuvo una infancia tan tortuosa como la suya solamente tiene dos caminos posibles:. No hace falta aclarar la opción que tomó Milei ante semejante dilema.devenido en pequeño empresario del transporte (era propietario de dos unidades). Y menos aún que su mamá, una sumisa ama de casa, toleraba esa “pedagogía” de manera incondicional.Es notable que Milei –quey que reconoce a la heterodoxa Escuela Austríaca como el semillero de toda su sabiduría económica– explique la relación con la hermana en términos bíblicos: “Moisés era un gran líder, aunque no era bueno divulgando. Entonces Dios le mandó a Aarón para que que divulgue. Ella es Moisés y yo soy el que divulga. Nada más. Soy solo un divulgador”.En, este sujeto a veces incurre en el pecado de ladrar sin tener con que morder. Tanto es así que, ya ebrio en su ensoñación presidencialista, tuvo –por caso– la loca ocurrencia de proponer un mercado libre para la venta de órganos, algo que, por razones comprensibles, hasta horrorizó al mismísimo Jorge Lanata.Es que hastaDe modo que tanto aquella como otras extravagancias programáticas de su cuño, terminaron por enturbiar las performances de LLA en los comicios provinciales. A ello, claro, se suma el aún incierto efecto que podría depararle su negocio con las candidaturas. Lo que se dice, gajes del mercado.