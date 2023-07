Más de 470 mil chubutenses concurrirán a las urnas para elegir gobernador

Luque, el intendente peronista de Comodoro Rivadavia que busca llegar a la gobernación

El intendente de Comodoro Rivadavia y dirigente justicialista Juan Pablo Luque, de 45 años, es el candidato a gobernador por "Arriba Chubut" para las elecciones del próximo domingo, acompañado en la fórmula por el actual vicegobernador y ex intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, con quien desplegaron una campaña basada en mostrar los logros de su gestión y la posibilidad de ser replicados en la administración provincial.



"Lo que proponemos para Chubut ya lo hicimos en Comodoro Rivadavia, no es una construcción retórica del 'vamos a hacer' sino que intentamos proyectar lo que ya hicimos y que está a la vista, lo que nos convierte en el único proyecto con experiencia", remarcó Luque durante la presente campaña electoral.



Luque fue asesor letrado de la dirección de defensa al consumidor, concejal, vice intendente y es actualmente intendente de Comodoro Rivadavia, la ciudad más importante del Chubut en cantidad de habitantes y por su porte económico, cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge.



Luque también fue presidente del Club Gimnasia y Esgrima de esa ciudad durante 14 años, período tras el cual le quedaron "lazos muy fuertes con los clubes" y una conciencia de la "importancia que tiene la actividad deportiva en la formación de niños y jóvenes", según contó durante la campaña.



"Les pido a los chubutenses que no se dejen seducir por los cantos de sirena de quienes dicen que los conducirán a buen puerto, porque para eso hace falta experiencia", es otra de las afirmaciones que el postulante pronunció en varias de las actividades proselitistas que desarrolló.



Luque aseguró que, de llegar a la gobernación del Chubut, encarará un fuerte plan de obras públicas para mejorar la trama vial y el tendido eléctrico.



"Chubut es una provincia con una enorme capacidad de producción, pero necesita de caminos y rutas para vincularse con el mundo y conectar a los sectores que no están incluidos en el sistema eléctrico, que es una vasta parte de la geografía de nuestra provincia" sostuvo.



En la actualidad, gran parte del interior de este distrito patagónico tiene generación aislada que se hace a través de motores diesel que consumen combustible, son caros y difíciles de reparar cuando salen de servicio.



Para el jefe comunal de Comodoro Rivadavia, "el tema de la infraestructura al servicio de la población y la producción es central porque eso atraerá inversiones y generará fuentes de trabajo, que es el círculo virtuoso que se debe consolidar para aprovechar las enormes potencialidades que tiene esta provincia".



"Hace 60 años que Chubut vive del petróleo, el gas, el aluminio, la pesca y algo de turismo, con una provincia que crece por el empuje de sus pueblos y eso genera una demanda hacia el Estado cada vez más importante. Necesitamos más escuelas, brindar un mejor servicio de salud y mejores conectividades para lograr que las industrias y los productores prosperen" , enumeró en un diálogo que mantuvo con Télam.



"Lo hemos demostrado en gestión", dijo y agregó que cree "firmemente en los armados colectivos" y por eso apuesta a la conformación de "equipos de trabajo".



"Creo firmemente en los armados colectivos para la solución de los problemas y la consolidación de proyectos políticos", dijo en esa oportunidad a Télam.



Consultado sobre su orientación política, se define como "un peronista comprometido con el armado nacional de Juntos por la Patria" y suelta un recuerdo que involucra al expresidente Néstor Kirchner quien, dijo, "siempre nos mostró a los chubutenses en general y a los comodorenses en particular un especial afecto".



El frente electoral "Arriba Chubut", que impulsa su candidatura, está integrado por ocho espacios con eje en el PJ.



En referencia a la conformación de la fórmula de origen justicialista, Luque no tiene dudas en asegurar que son "el único proyecto político con experiencia para saber resolver conflictos y enfrentar crisis" y "no" porque lo digan "en un micrófono", sino porque lo hacen "todos los días" en las cuestiones de gobierno.