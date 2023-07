Víctor Heredia repudió el uso para la violencia de “Sobreviviendo” por parte de Bullrich

El cantautor Víctor Heredia repudió que su canción “Sobreviviendo” sea “utilizada para la violencia” en alusión al video donde la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aparece junto a simpatizantes suyos coreando un estribillo donde se expresa el deseo de construir una Argentina "en la que estemos todos, menos Cristina"., señaló el artista popular en diálogo con Télam Radio.Al lamentar que se use esta canción para lo que fue utilizada, Víctor Heredia sostuvo que “justamente” la canción “Sobreviviendo” lo que intenta demostrar es que “la vida, la equidad, la solidaridad son más importantes que cualquier tipo de propuesta discriminatoria”.“Estoy, obviamente,”, remarcó el cantautor.El rechazo de Víctor Heredia se suma a otros repudios que se pronuncian por la postura de la referente del PRO en relación a sus dichos contra la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.En este sentido, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, recordó que Bullrich "no condenó el atentado" contra la Vicepresidenta.En tanto el ministro del Interior y precandidato a senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro afirmó, dirigiéndose a Bullrich, que "en la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos".También hubo pronunciamientos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien manifestó que "a pocos días de cumplirse un año del intento de magnicidio, la misma persona que no lo repudió en su momento, hoy continúa apuntando horror y odio”.Como así también del jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que pidió a Bullrich que deje "degradar la democracia" y el gobernador Axel Kicillof quien señaló que la precandidata de JxC “predica el odio y la violencia”.