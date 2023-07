Bianco: el gobierno de Kicillof "está muy lejos de discriminar a algún distrito"

Jefe de asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Foto: Eva Cabrera.

Sorprenden las declaraciones del intendente de Chivilcoy @BritosGuillermo en relación al programa #PUENTES



Acá hay alguien que miente, y es el propio intendente.https://t.co/XSsoN6X4qi — Carlos Bianco (@Carli_Bianco) July 27, 2023

El intendente de Brandsen @CappellettiDani dice sentirse “discriminado” por un supuesto recorte de recursos hacia su municipio. Es falso que exista tal recorte.



Veamos con cifras todo lo que las y los brandseños han recibido de la @BAProvincia durante el gobierno de @Kicillofok pic.twitter.com/Wf7fGWGG7X — Carlos Bianco (@Carli_Bianco) July 26, 2023

La respuesta de KIcillof

El jefe de asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que la administración de Axel Kicillof está "muy lejos de discriminar a algún distrito", al, quien aseguró que el Ejecutivo provincial no implementa el programa educativo Puentes en ese municipio."Estamos muy lejos de discriminar a algún distrito. De hecho, 13 municipios gobernados por fuerzas políticas distintas de la nuestra se han sumado a Puentes (un programa destinado a estimular la actividades universitarias) firmando sus respectivos convenios de adhesión", señaló Bianco."Estos 13 municipios son Adolfo Alsina, Ayacucho, Balcarce, Coronel Pringles, General La Madrid, Lobería, Nueve de Julio, Pellegrini, Puan, Ramallo, Saladillo, San Cayetano y Trenque Lauquen. A ellos les hemos otorgado subsidios por un monto total de $499.363.321", precisó el funcionario provincial.A través del programa Puentes,y los gobiernos locales para el dictado de carreras en los municipios.En los distritos que adhieren al programa, el Estado provincial subsidia carreras orientadas al desarrollo de actividades productivas y de servicios. La oferta académica abarca diplomaturas, tecnicaturas y licenciaturas, con modalidad presencial, semipresencial y virtual.de Britos, KIcillof señaló, durante una visita realizada el miércoles a Chivilcoy, que si ese municipio quería adherirse al programa Puentesdel Ejecutivo provincial."Es completamente falso que Esteban De Lillo, el funcionario del municipio mencionado por Britos, se haya puesto en contacto con nosotros solicitando la adhesión de Chivilcoy a Puentes", apuntó Bianco y aseguró: "Alcanzaba con que nos mandara un Whatsapp, pero al parecer no fue capaz"."Tampoco me contactó a mí para solicitar la adhesión, pese a que tiene mi número y hace un mes y medio lo invité públicamente a que realizara el pedido. Llámeme cuando quiera, Britos, que yo lo atiendo", añadió.