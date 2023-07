Foto: Prensa Ministerio de Defensa

No fue el aumento de los salarios del personal militar, ni el pleno funcionamiento del Fondo para la Defensa (FONDEF), lo que provocó la reacción del “lobby sectario” sobre las Fuerzas Armadas. La acción declarativa del grupo se produjo por el anuncio, por parte del Presidente Alberto Fernández del envío al Congreso de la Nación del proyecto de una nueva Ley del Personal Militar. Esta norma es la que debe regir el desarrollo de la carrera de los oficiales y suboficiales de las tres Fuerzas Armadas.La propuesta debe reemplazar al decreto, llamado impropiamente decreto-ley, vigente desde 1971 durante la etapa de Alejandro Lanusse en la dictadura de la “revolución argentina”. Un curso de larga discusión, con la participación de antiguos ministros de Defensa, condujo a un texto que propone reemplazar un instrumento que fue modificado – por diversos decretos- decenas de veces y que dejaba a cada Fuerza la posibilidad de modificarlo a su vez por vía de la reglamentación con lo que se reforzaban diferencias entre ellas que conspiraban contra su acción conjunta. Acción conjunta que ha sido una de las piedras angulares de la reforma de las FFAA luego de la dictadura del “proceso”.Un artículo del ex ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y la declaración conjunta de Miguel PIchetto, José Luis Espert y Eugenio Burzaco – hombres de Cambiemos- movilizaron y desnudaron la propuesta de la oposición política. Ésta consiste en negar las acciones del gobierno en la Defensa y/o caracterizarlas como definirlas como “ideológicas”.Para el lobby sectario la ideología no consiste en el conjunto de creencias y valores de cada grupo político, social, cultural, sino simplemente en la supuesta mirada conspirativa del otro. Así se niega al “debate republicano” que supuestamente propone para demonizar al otro y descalificarlo con mantras de peso emocional.Así, la declaración de Espert, Burzaco y Pichetto – quién debe haber olvidado su decisivo rol de jefe de la bancada oficialista de senadores nacionales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- propone un aumento salarial para los integrantes de las FFAA, cuando éste ya se había producido por encima de cualquier acción durante el gobierno de Mauricio Macri. Califica, cuando no de “ideológico” (¿) al FONDEF, cuando éste ha contribuido de manera progresiva al reequipamiento armamentístico de las tres Fuerzas. Esas alusiones críticas del “lobby faccioso” menciona la supuesta “suspensión de ejercicios militares con otros países” que es en realidad la ausencia de ejercicios militares con Gran Bretaña, la potencia que ocupa una parte significativa del territorio nacional. ¿O es que el grupo pretende asociar a las FFAA de la Nación con aquellos que han levantado una base militar poderosa en las islas Malvinas y accionan ofrendando contratos económicos que operan contra nuestros recursos pesqueros y minerales?Y más aún se presenta la disparatada afirmación de que la nueva norma propuesta al Congreso de la Nación llegaría a modificar la Constitución Nacional. Ésta dispone que los ascensos del personal militar superior serán otorgados por el Ejecutivo con el acuerdo del Senado de la Nación. El resto del personal de oficiales y suboficial nace de las propuestas de las Juntas de Calificaciones de las Fuerzas que son supervisadas por el ministerio de Defensa, organismo delegado del Presidente de la Nación. Los jueces de la Nación nacen de un proceso de concursos, supervisados por el Consejo de la Magistratura y de la propuesta que éste le eleva al Poder Ejecutivo para que elija de entre el terceto propuesto. Es la voluntad política impuesta por la Constitución nacional para que la misma supervise en Justicia como en FFAA los nombramientos, para que el corporativismo institucional no derive en autogobierno de las Fuerzas, antecedente de los golpes militares inspirados por los sectores privilegiados del país, que llevaron al desastre a las FFAA.A 40 años de lenta, compleja y contradictoria -pero por suerte vigente- reconstrucción democrática, se afirma una línea de política de Defensa que con las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia ha afirmado las bases de la conducción política, es decir nacida de la soberanía popular, de aquella.Ha surgido de ese curso en este lapso democrático la orientación fijada por la Directiva Política de Defensa Nacional (DPDN), nacida de aquella legislación, la orientación básica de la política nacional en la materia. Ésta fija como prioridad la acción en el Atlántico Sur, en ese mar nacional ampliado por los estudios y acuerdos que ampliaron la soberanía argentina en aquellas aguas, la lucha por la recuperación de las islas Malvinas y los otros archipiélagos usurpados de la región y la afirmación argentina de sus derechos sobre el sector Antártico.Molesta al lobby sectario que el proyecto de Ley del Personal Militar prohíba homenajes institucionales a condenados por violaciones a los Derechos Humanos o por sanciones penales superiores a tres años, o sea de cumplimiento efectivo. Hubo sí una dictadura cívico militar que arruinó a la Nación y condujo a miles de argentinos al secuestro, tortura, violación, muerte y desaparición de sus cuerpos. Ésta fue ejecutada por una minoría de responsables y ejecutores, los cuales han sido juzgados con las garantías plenas de justicia que negaron a sus víctimas.Las Fuerzas Armadas, con su función de defender a la Nación de un ataque exterior están en el lugar que nunca debieron abandonar. Las fuerzas de Seguridad son las especializadas para ocuparse de enfrentar al delito simple o al organizado.Al incremento salarial, al financiamiento del Fondef, se ha sumado la progresiva rehabilitación de la industria militar azotada por el menemismo y sus actuales sucesores neo liberales, como lo prueba la reapertura de la Fábrica Militar de Azul, el incremento notable del trabajo de los Astilleros Río Santiago y el intenso trabajo de la Fábrica Militar de Aviones “Brigadier San Martín” situada en Córdoba. El significativo viaje del ministro de Defensa Jorge Taiana a la India muestra una decisión de establecer vínculos con una potencia mundial, instalada en un virtuoso neutralismo nacional. Ello permite comprar helicópteros o discutir la posibilidad de adquirir el poderoso misil de crucero Brah Mos. Ahora la Argentina estudia la posibilidad de producir el avión Pampa en aquel país o acordar con los Emiratos Árabes Unidos la construcción de barcos en astilleros argentinos. Y una empresa estatal provincial como el INVAP realiza parte de su producción en Turquía.En lugar de la “chavización imaginaria”, es más ajustado a la realidad encontrar los puntos de coincidencia de los irritados por la política de Defensa del gobierno nacional con la política del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en su pretensión de convertir a las FFAA de la República en una “guardia nacional”, convertida en otra policía, pero inadecuada y sometida a una ideología. Pero ésta claramente opuesta al interés nacional y regional presente en las anteriores definiciones y en su solidaridad de la Argentina con la Patria Grande latinoamericana.