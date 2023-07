Las Coreas recordaron el 70 aniversario del fin de la guerra

Francisco animó a las dos Coreas a ser "profetas" de la paz

El papa Francisco animó a los coreanos del Sur y del Norte a ser "profetas" de la paz al evocar el 70 aniversario del armisticio que en 1953 declaró una tregua a la guerra en la península.



"Me gustaría animar a todos los coreanos a convertirse en profetas de la paz. La paz se basa en el respeto a cada persona, cualquiera que sea su historia, en el respeto a la ley y al bien común, a la creación que nos ha sido confiada y a la riqueza moral transmitida por las generaciones pasadas", planteó el pontífice en un mensaje enviado al obispo Mathias Lee Yong-Hoon, que celebró una misa para conmemorar la fecha.



"Por lo tanto, creo que la conmemoración del Acuerdo de Armisticio no solo señalará el cese de las hostilidades, sino que también señalará un brillante futuro de reconciliación, hermandad y armonía duradera no solo para la península de Corea sino también para el resto del mundo", agregó el Papa en el texto al que accedió Télam de fuentes vaticanas.