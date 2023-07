Argentina competirá con 46 atletas en Campeonato Sudamericano de mayores

El equipo argentino de atletismo. / Foto: TW@CADA8.

#Atletismo ¡Argentina rumbo a Brasil para el 53° Campeonato Sudamericano de Mayores!



Tras concentrarse en el CeNARD, la delegación nacional que estará integrada por 45 atletas viajó a San Pablo para disputar el torneo subcontinental del 28 al 30 de julio.



Foto: Archivo Télam.

desde este viernes y hasta el domingo próximo, Brasil, que contará con la participación de 393 representantes de 12 países.En el torneo, que clasificará al Mundial de Budapest, Hungría, que se disputará del 19 al 27 de agosto, competirán deportistas de Argentina, Bolivia , Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela., en el que Argentina participa desde la edición de 1920 de Chile,En el último campeonato sudamericano, que se llevó a cabo en el estadio Modelo Alberto Spencer -inaugurado en 1959- en Guayaquil, Ecuador, 2021, Argentina finalizó en el sexto puesto con una medalla de oro, cuatro de plata y seis de bronce, detrás de Chile (2-5-1); Ecuador (3-5-8); Venezuela (4-2-3); Colombia (8-13-3) y Brasil, que ganó con (26-11 -12).La presea dorada la ganó el garrochista olímpico santafesino Germán Chiaraviglio con una marca de 5,55 metros, en tanto que las de plata las conquistaron los entrerrianos Federico Bruno (1500 metros llanos) y Nazareno Sasia (lanzamiento de bala), la marplatense Florencia Borelli ( (5.000 metros llanos) y la posta mixta 4x 400 metros integrada por el mendocino Leandro Paris, la chubutense María Ayelén Diogo, la cordobesa Noelía Martínez y el bonarense Eliàn Larregina.Las medallas de bronce las ganaron los bonaerenses Juan Ignacio Solito (lanzamiento de bala); Joaquín Gómez (martillo); Mariana Borelli (1500 metros llanos), Belén Casetta (3.000 con obstáculos), el correntino Carlos Layoy (salto en alto) y el tucumano Juan Manuel Cano Ceres ( marcha 20.000 metros).Los atletas argentinos que competirán en el torneo son Florencia Lamboglia (100, 200, 4 x100, 4 x400); María Woodward (100, 200, 4 x100, 4 x400); Belén Fritzsche (4 x100); Sofía Caseta (4 x100); Camila Roffo (4 x 400 mixta, 4 x 400, 4 x 100); Noelia Martínez 4 x 400 mixto, 4 x400); Andrea Escudero (800, 4 x400); Evangelina Thomas (800 , 4x400); Fedra Luna (1500 y 5000); Mariana Borelli (1500); Florencia Borelli (5000).Y Daiana Ocampo (10000); Marcela Gómez (10000); Carolina Lozano (3000 c/o); Clara Baiochi (3000 c/o); Luciana Gómez Iriondo (garrocha); Ailen Armada (disco y bala y Daniela Gómez (Martillo).También competirán Franco Florio (100, 4 x100); Daniel Londero (100, 4 x100); Juan Ciampitti (200, 4 x100); Bautista Diamante (200, 4 x100); Elian Larregina (400, 4 x400); Matias Falchetti (4 x 400, 4 x 400 mixta, 4 x100); Pedro Emmert (400, 4 x400); Julián Gaviola (800, 4 x400 mixta); Leandro París (800); Diego Lacamoire (1500) y José Zabala (1500, 5000).Y Nery Chavez (10000); Ignacio Erario (10000); Renzo Cremaschi (110 c/v); Bruno De Genaro (400 c/v, 4 x400); Julián Molina (3000 c/o-5000); Carlos Jhonson (3000 c/o); Juan Manuel Cano (20000 mts. marcha)Y además Carlos Layoy (alto); Germán Chiaraviglio (garrocha); Luciano Ferrari (largo); Brian López (largo); Maximiliano Diaz (triple), Juan Carballo (bala); Nazareno Sasia (bala); Juan Solito (disco); Joaquín Gómez (martillo) y Damián Gabriel Moretta (400 c/vallas-Relevo 4x400).En la tabla de récords de los campeonatos sudamericanos solo figura un deportista argentino: Jennifer Dahlgren, en lanzamiento de martillo, con una marca de 72,70 del 2 de junio de 2011 en Buenos Aires, en tanto que el santafesino Juan Ignacio Cerra es el ganador de más títulos en una sola prueba: nueve, en martillo (1997-2011)Cerra, además, es el ganador de más campeonatos consecutivos (9, de 1997 a 2011), y en damas es, con cuatro, Alejandra García (salto con garrocha, 1995-2003).Además, los argentinos Valerio Vallania (salto en alto, en Río de Janeiro, Brasil, 1922) y Leila Spuhr (200 metros llanos en Lima, Perú, 1939) son los campeones más jóvenes del torneo continental al ganar con 16 y 15 años, respectivamente.Por último, los argentinos con más medallas ganadas (5) en un mismo campeonato sudamericano son Raúl Ibarra (oro en 3000 indiv y team, 5.000, 10.000 y cross en Buenos Aires, 1941), Domingo Amaison (oro en 5.000 y 5.000st; plata en 10.000 y bronce en 1.500 y maratón en Río de Janeiro 1965 y Noemí Simonetto (oro en 80v y 4x100; plata en 100 y alto y bronce en largo en Montevideo 1945 y en Río de Janeiro 1947 (oro en 100, 80v, largo y 4x100 y plata en alto).