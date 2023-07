Consumo de drogas, violencia y medios: la doble vara para juzgar según la clase social

Santiago "Chano" Moreno Charpentier y Elián Valenzuela, "L-Gante".

A propósito de unos casos. 1 adicto cantante quiso secuestrar a una persona armado

2 un adicto cantante quiso matar a la madre y a un policía que no le quedó otra que disparar.

Un adicto viene de la villa

El otro es un adicto paquete

Uno está en cana, el otro da recitales — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) July 25, 2023

"Una cosa es fumarte un porro en Palermo", dijo María Eugenia Un ejemplo perfecto de la doble vara para juzgar el consumo según la clase social del consumidor lo aportó en 2021 María Eugenia Vidal por entonces precandidata a diputada.



“Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero me parece que hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”, aseguró la exgobernadora bonaerense. Y le llovieron las críticas.

Uso, abuso y dependencia

"Cuando tenés plata y tenés un problema de consumo tenés más probabilidades de que te atienda un profesional de la salud y no la policía Emilio Ruchansky

“En términos de consumos problemáticos, el alcohol encabeza en todas las edades y en todas las clases sociales. Es la droga que forma parte de rituales de iniciación y la que empieza su consumo a una edad más temprana” Julieta Calmels

"A propósito de unos casos. Un adicto cantante quiso secuestrar a una persona armado. Un adicto cantante quiso matar a la madre y a un policía que no le quedó otra que disparar. Un adicto viene de la villa. El otro es un adicto paquete.", tuiteó la médicaen referencia a los casos de, el líder de Tan Biónica y del artistaAmbos casos presentan diferencias, especificadas por los especialistas consultados por Télam, pero la publicación abrió un debate sobre cómo se construye lay protagonizó un incidente público que afectó a terceros de acuerdo a la clase social a la que pertenzca.--quien reconoció su consumo problemático de drogas y estuvo internado varias veces-- recibió en el abdomen el disparo de un policía que llegó a su casa porque la madre del artista había llamado para que lo contuvieran en medio de un episodio psicótico. El agente se sintió amenazado porque Chano esgrimía un cuchillo y usó su arma para repeler el ataque. El líder de Tan Biónica hoy está bien, volvió a dar recitales mientras que el policía fue absuelto.que admite públicamente el consumo de marihuana y se siente parte de la "cultura cannábica", fue detenido acusado de privar de la libertad y amenazar a dos de sus vecinos.“Yo llamo a la reflexión. Respeto a Chano, cuya música escucho por un tema generacional. Entiendo su enfermedad. Las dos situaciones en relación al consumo de droga son públicas. Pero. L-Gante consume marihuana y alcohol, y las drogas psicoactivas te pueden inhibir el control de impulsos. Yo me pregunto, ¿le hicieron pericias toxicológicas y psicológicas para saber cómo estaba en ese momento? Se podría pensar que tiene un consumo problemático de drogas y está recontra probada la relación del consumo de drogas con la infracción de la ley.", d, médico toxicólogo, director de Fundartox y jefe de toxicología del Hospital Fernández, coincidió con Lestelle en que“La sociedad hace mucha diferencia hasta en la denominación. Es raro que se le diga ´drogadicto´a uns persona de clase media o alta que consume.el que no es pobre tiene problemas con una sustancia”, describió.Damin explicó las distintas instancias para definir el consumo de sustancias psicoactivas. ". Hace 'uso´ de sustancias el 70 por ciento del universo de consumidores, entre un 20 y un 23 comete abuso de sustancias y entre un 3 y un 5 por ciento son dependientes.", ejemplificó Damin.En esa lína,, periodista y autor del libro ", afirmó que la mirada de clase sobre sobre el consumo existe, pero planteó otro tipo de inquietudes a la hora de problematizar el tema."Es cierto que cuando tenés plata y tenés un problema de consumo tenés más probabilidades de que te atienda un profesional de la salud y no la policía", dijo a Télam.Pero dijo que no acuerda con que L-Gante tenga un problema de consumo problemático de drogas. "Lo que molesta de él es que promueve la cultura cannábica, lo que hizo no tiene nada que ver con su consumo", opinó.A su modo de ver es el problema más grave en este momento es que la ley vigente penaliza la tenencia de drogas. Férreo defensor de la ley de Salud Mental,Ruchansky consideró que hay que cambiar la normativa, Cnsumos Problemáticos y Violencias de Género del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, habló en términos generales de cómo el consumo está atravesado por distintas variables.“Están los determinantes morales y la clase social. A algunas sustancias las llamamos drogas y a otras no. A alguien que toma tranquilizantes o alcohol no lo identificamos como consumidor de droga.”, explicó.Y sin embargo, es una droga legal la que encabeza el ranking de consumos problemáticos. “En términos de consumos problemáticos, el alcohol encabeza en todas las edades y en todas las clases sociales. Es la droga que forma parte de rituales de iniciación y la que empieza su consumo a una edad más temprana”, explicó.Y agregó que "sea legal o ilegal la sustancia, lo que define el tipo de consumo es la relación del consumidor con la sustancia, si hay una afectación a alguna esfera de la vida".Calmels insistió en la. “En los sistemas de salud también hay morales sociales. Estamos trabajando para que cuando llega alguien con un consumo problemático se lo entienda como un tema de salud y no se lo juzgue”, contó."Muchas de esas personas no acudieron al hospital o se iban apenas las atendían o no querían dejar del documento", finalizó.