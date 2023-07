Una noruega y un nepalí se convirtieron en los más rápidos en subir 14 cumbres

Kristin Harila y su guía nepalí Tenjin Sherpa conquistastaron la cumbre de K2 de Pakistán. Crédito IG.

Los grandes montañistas son en su mayoría hombres y solo un puñado de mujeres ha logrado distinguirse y llegar a lo más alto en esta disciplina

La noruega Kristin Harila y su guía nepalí Tenjin Sherpa se convirtieron este jueves en los alpinistas en subir con más rapidez los 14 picos de más de 8.000 metros del mundo, al conquistar la cumbre de K2 de Pakistán, anunció su equipo. El dúo escaló esas 14 montañas en 92 días, según un comunicado de su equipo. El récord estaba en posesión del nepalí-británico Nirmal Purja, con seis meses y seis días en 2019. Nirmal Purja había a su vez batido la marca del polaco Jerzy Kukuczka, que había logrado subir las 14 cumbres en 7 años, 11 meses y 14 días en los años 1980, según consignó la agencia de noticias AFP. "Felicitamos a Kristin y Lama por su determinación inflexible, su trabajo en equipo y su pura tenacidad durante el conjunto de esta monumental empresa", dijo su equipo en un comunicado. "La colaboración entre Harila y Lama (el apodo de Tenjin Sherpa) resaltó la esencia de la unidad en el alpinismo, trascendiendo las fronteras y culturas para alcanzar juntos la excelencia", agregó. Solo unos cuarenta hombres y algunas mujeres alcanzaron los 14 picos más altos del mundo que superan los 8.000 metros. El italiano Reinhold Messner fue el primero en lograrlo en 1986. Kristin Harila y Tenjin Sherpa concluyeron con la conquista del K2, la segunda montaña más alta del mundo (8.611 metros) ubicada en Pakistán, en el macizo del Karakórum, un recorrido que comenzó el 26 de abril con el ascenso del Shishapangma (8.027 m), en Tíbet, en el Himalaya. El año pasado, Harila intentó batir el récord de rapidez de los 14 "8.000", pero su proyecto chocó con la estricta lucha de China contra la pandemia de covid-19. Tras haber subido los 12 primeros picos en tiempo récord, no consiguió los permisos necesarios para ascender el Shishapangma, que se encuentra por completo en Tíbet, y el Cho Oyu, que los montañistas atacan desde el lado chino. Harila reanudó este año su proyecto, bautizado "She Moves Mountains" ("Ella mueve montañas"), con un nuevo equipo de guías nepalíes. Los grandes montañistas son en su mayoría hombres y solo un puñado de mujeres ha logrado distinguirse y llegar a lo más alto en esta disciplina. "Espero que este proyecto sea una fuente de inspiración y que vuelva las cosas más simples para las chicas que me sucedan", indicó Harila a la AFP en mayo. Durante su primer intento, a pesar de sus proezas, Harila tuvo dificultades para encontrar patrocinadores y se vio obligada a vender su apartamento para financiar su aventura.