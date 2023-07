Un encuentro sobre medios y mujeres llamó a "proteger derechos ante los discursos de odio"

Rosario Lufrano, Bernarda Llorente y Jésica Tritten en el conversatorio sobre medios públicos. Foto: Prensa TV Pública.

Recursos naturales y distribución de la riqueza, los próximos dos conversatorios de RTA El ciclo de RTA "Una ventana al mundo" realizó este miércoles su cuarto conversatorio, al que se sumarán en agosto y septiembre uno sobre recursos naturales y distribución de la riqueza, respectivamente, siempre en el marco de las problemáticas actuales y de interés común y del que participan destacados especialistas y televisoras públicas de diversos países.



El 30 de agosto, el quinto conversatorio estará centrado en los recursos naturales, con el foco puesto en el litio, el agua y el petróleo. Para septiembre, el eje será "Pobreza y distribución de la riqueza, el gran problema de América Latina".



El primer conversatorio, realizado el pasado mes de abril, fue "Golpes blandos y Lawfare en América Latina" en el que la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, conversó con el sociólogo y politólogo Atilio Borón y el abogado José Manuel Ubeira, a los que se sumaron Camila Ugalde y Marcelo Arequipa por Bolivia, y por Brasil, la politóloga Marjorie Corrêa Marona y el especialista en derecho constitucional Pedro Serrano. Señalaron que la asociación de sectores del Poder Judicial, nucleamientos políticos y medios de comunicación, condicionan a la Justicia y a la democracia.



"Economía y modelos en disputa" fue el segundo conversatorio, realizado en mayo, cuando Lufrano dialogó con José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo; Felisa Miceli, ex ministra de Economía de la Nación; Elvira Concheiro, socióloga y Tesorera de la Federación de la Secretaría de Hacienda de México, y el economista uruguayo Ignacio Munyo, profesor de la Universidad de Montevideo. Se discutió sobre modelos económicos y coincidieron en que hay que superar el esquema neoliberal y bregar por la integración productiva regional y la defensa de la soberanía y de los recursos naturales.



El tercer conversatorio giró alrededor del futuro en relación al Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que Lufrano moderó una charla de la que participaron por Argentina la integrante del Directorio del BICE, María de los Ángeles Sacnun, y el director del Observatorio de la Deuda Pública de la Universidad de La Punta (San Luis), Alejandro Olmos Gaona; por Chile, estará el fundador y coordinador del Grupo Puebla. Marco Enríquez Ominami. La conclusión fue que la región establezca negociaciones en bloque ante los organismos financieros internacionales para aligerar la presión e impulsar el desarrollo, y la realización de una auditoría profunda para determinar la legitimidad de la deuda externa argentina.



Se puede acceder a todos los conversatorios a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/@rta_se/streams

Un conversatorio organizado por Radio y Televisión Argentina (RTA), que reunió a directivas de medios públicos y referentes culturales de Argentina, España, Uruguay y Colombia, reconoció este miércoles el avance de las mujeres en diferentes disciplinas vinculadas a los medios de comunicación y coincidió en advertir que, aunque aún falta paridad, "hay que proteger los derechos obtenidos frente al avance de los discursos de odio".el cuarto conversatorio del ciclo "Una ventana al mundo" que organiza y transmite vía web RTA, estuvo encabezado por Rosario Lufrano; la presidenta de Télam, Bernarda Llorente; y la gerenta general de Contenidos Públicos, Jésica Tritten.También fueron de la partida la directora de Relaciones Institucionales de la cadena pública española RTVE, Asunción Gómez Bueno; la directora general de TV Ciudad de Montevideo, Uruguay, Alejandra Casablanca; y la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Alexandra Falla.Antes de comenzar el intercambio, Lufrano comentó que en 1995 se comenzó a reflexionar sobre la estereotipación, los discursos que desde los medios se hacían sobre las mujeres que terminaban generando violencia sobre ellas que, si bien formaban parte de los medios, no tenían capacidad de decisión y mucho menos llevar contenidos a los medios.La funcionaria precisó luego cifras en diferentes disciplinas, al señalar que en el cine,y mencionó a María Luisa Bemberg como una de las pioneras de la industria. Continuó con la gráfica,En la TV, Lufrano destacó que, destacó que aún falta paridad en rubros como iluminación, carpintería o camarógrafas y ejemplificó el problema con cifras. En la TV Pública hay un 80% de maquilladoras, un 16% de sonidistas y un 36% de editoras."La radio va un poco más lenta -dijo Lufrano- y parece menos receptiva a la conducción femenina".Destacó nombres como el de Magdalena Ruiz Guiñazú y Liliana López Foresi, al tiempo que reivindicó a María Seone y Mona Moncalvillo como directoras de Radio Nacional, que actualmente tiene 23 directoras y medio en el que se hicieron siete capacitaciones de la Ley Micaela en las 49 emisoras "para una convivencia respetuosa y que se refleje en los contenidos".También, y con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón, Lufrano presentó un video en el que se evocó la vida de Evita y sus trabajos tanto en cine como en radio.Ya para abrir el debate, la funcionaria preguntó sobre los espacios conquistados y cuáles eran los que faltaban.y que el desafío es "cómo plantear esas modificaciones porque hay fuerzas políticas que las resisten con violencia mediática. Y eso tiene que ver con cómo nos combaten a las mujeres en los espacios públicos".Tritten, por su parte, comentó que en Canal Encuentro, que ella dirige junto a Paka Paka y DeporTV, los varones, que tenían la palabra y el saber, están desde siempre pero que lo que se modificó fue que empezaron a quedar en boca de las mujeres., analizó.Desde Uruguay, Casablanca comentó que allí la primera mujer que dirigió un canal oficial fue en 2005 y que ella misma dirigió el informativo de una radio recién en 2016 y agregó que "pese al trabajo de los feminismos, estamos muy retrasadas por decisiones políticas".Falla comentó que en Colombia "mientras que Gómez Bueno precisó que en España, donde actualmente una mujer preside TVE, todavía existe "una brecha salarial y falta de cupo femenino en la alta dirección, en la que hay más varones" y mencionó una propuesta del Parlamento Europeo que se llamaque consiste en "localizar a mujeres expertas en España para que en los paneles no estén solo hombres".Ante la consulta de Lufrano sobre los discursos de lay que amenazan con quitar algunos derechos conquistados, la colombiana Falla sostuvo que "el peligro siempre está latente. Pero hay temas sobre la que es muy difícil retroceder" y pone su esperanza en las nuevas generaciones, "que tienen un discurso de genero diferente al nuestro. Cuando hablo de porcentajes de participación, les parece una cosa de otros mundo. Las nuevas generaciones no pueden ser subestimada porque tienen otra conciencia de lo que es ser mujer. Lo que ganamos no se puede perder".-confesó Casablanca-en tanto que Gómez Bueno consideró que "desde TVE luchamos mucho para que la sociedad se vea reflejada en la pantalla. Por eso hay que cuidar y proteger esos derechos. Un paso atrás podría ser nefato para todos y todas. Desde un medio tenemos que afianzar los derechos conquistados y dar la mayor información veraz posible. Y educar mucho".Tritten opinó que los discursos de odio "tienen mucha pregnancia entre mujeres jóvenes" y que por eso "hay que trabajar la historia reciente desde nuestras señales". En ese sentido, agregó que como "hago TV educativa me considero educadora y tengo que ser optimista".Llorente consideró que esos discursos "circulan por las nuevas plataformas" pero cree que desde el lugar que ocupa al frente de Télam "dejamos vocación de cambio y que el mundo puede ser distinto. Pero no nos pueden dejar afuera a las mujeres. Nadie se salva solo y las mujeres tampoco".