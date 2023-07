A 70 años de la firma del armisticio, no soplan vientos de paz entre las Coreas

Veteranos de la Guerra de Corea dicen que no quieren morir sin saber que la contienda terminó

Veteranos de la Guerra de Corea que este miércoles superan los 90 años coincidieron en manifestar que su mayor anhelo antes de morir es saber que la contienda efectivamente terminó, ya que las hostilidades concluyeron en un armisticio, del que mañana se cumple el 70 aniversario, y las partes formalmente continúan en estado de beligerancia.



"He vivido 70 años con una bala de un arma comunista china clavada en el centro de mi cuerpo", dijo el veterano Ryu Jae-sik, que todavía guarda recuerdos horrorosos de los sangrientos combates, a la agencia de noticias AFP.



Ryu, de 91 años, que era estudiante cuando fue reclutado para luchar por Corea del Sur, señaló que lo único quiere ver antes de morir es el fin real de la guerra en la que luchó.



"No se debería permitir que ocurriera una guerra otra vez", afirmó, ante el creciente temor de una reanudación de los combates, en lo que muchos llaman la última frontera de la Guerra Fría.



Ryu quedó gravemente herido en los tramos finales del conflicto al encontrarse cara a cara con un soldado chino en la batalla de Kumsong. Pero una vez recuperado, se volvió a alistar.



"Era mi deseo reunificar el Norte y el Sur con mis manos, conseguir una península reunificada", confesó.



"Sufrimos la guerra, pero el sufrimiento no mereció la pena dado que estamos entregando un país cortado por la mitad a las generaciones futuras", lamentó.



Por su parte, Kim Young-ho, de 92 años, terminó su entrenamiento el 30 de mayo de 1951 y fue desplegado a Yanggu, escenario de una de las mayores batallas de la guerra.



"Mis compañeros eran disparados y morían", recordó. "A lo mejor es porque me acerco a la muerte yo mismo, pero me acuerdo mucho de ellos".



Shin Jong-kyun, de 91 años, no pudo contener las lágrimas al evocar sus recuerdos de la guerra.



"Todos los que se alistaron conmigo durante la Guerra de Corea murieron. Me siento mal por estar vivo", afirmó.



Todos los veteranos entrevistados por AFP lamentaron que los jóvenes coreanos sepan tan poco de los horrores de la guerra, especialmente en un momento en que el Norte intensificó sus amenazas.



Este mes, Corea del Norte disparó su misil balístico intercontinental más potente, un Hwasong-18 de combustible sólido, y su líder Kim Jong-un ordenó a sus tropas intensificar los ensayos de preparación para una "guerra real".



"La guerra puede estallar en cualquier momento en un alto el fuego", dijo Lee Choon-ok, veterano de 88 años. Y "estos norcoreanos van siempre a por Corea del Sur", alertó.