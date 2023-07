Kicillof: "Nuestra provincia necesita de un Estado presente"

"Durante los cuatro años de la gestión anterior volvió a quedar demostrado que las políticas de la derecha no sirven para apuntalar al sector productivo", dijo Kicillof. Foto: PGPBS.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este miércoles una reunión de trabajo con más de 120 representantes del sector productivo de la ciudad de Chivilcoy, donde afirmó que "somos una provincia que necesita de un Estado presente para priorizar el trabajo y la producción"."Durante los cuatro años de la gestión anterior volvió a quedar demostrado que las políticas de la derecha no sirven para apuntalar al sector productivo de la provincia de Buenos Aires", expresó el gobernador.Durante el encuentro, que se realizó en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios, Kicillof destacó que "desde la provincia trabajamos sin mirar cuál es el color político de quienes gobiernan en cada municipio; estamos aquí para abordar los diferentes problemas que afronta el sector productivo de la ciudad y, a partir de ello, para encontrar soluciones que mejoren la realidad de los y las bonaerenses"."Hemos tenido que afrontar muchas dificultades y nunca escondimos los problemas debajo de la alfombra: vamos a seguir trabajando como desde el primer día, priorizando el empleo, la producción, el arraigo en el interior, la salud y la educación pública de calidad para todos y todas", concluyó Kicillof.El encuentro contó con la participación de representantes de distintos rubros de la actividad local: comercios minoristas; industrias alimenticia, plástica, textil, agrícola, química y metalmecánica; servicios agropecuarios, productores de cerdos y hortalizas, feedlot, logística, construcción y tecnologías de la información y la comunicación.Durante la jornada, las autoridades recorrieron los avances de las obras de construcción del nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "San José", que responde a una demanda histórica de los vecinos y vecinas del barrio. Con una inversión de $154 millones, el CAPS contará con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico y uno ginecológico; así como también con área de ingreso de pacientes ambulatorios, enfermería y SUM.Luego, en un acto en el club Atlanta, el gobernador analizó que "la historia reciente marca que en el 2019 recorrimos la Provincia en condiciones muy desagradables, enfrentamos a un aparato político, económico, judicial, mediático que instaló la idea que no podíamos ganar"."Era todo muy perturbador pero hicimos una campaña muy artesanal, muy militante y a pesar del clima derrotista y de decepción que generaron le ganamos a la derecha. Ahora dicen lo mismo, que gana Bullrich, Larreta, Milei y que el peronismo no llega a una segunda vuelta y como aquella vez las elecciones las ganamos los convencidos, y lo imposible es lo que no se intenta", añadió.Por su parte, Constanza Alonso, diputada nacional y precandidata a intendenta de Chivilcoy, señaló que "es la oportunidad que tenemos de acompañar en un proyecto nacional, provincial y local a un gobierno que luche por los derechos de cada uno y no por una derecha que quiere quedarse con nuestros derechos".