CTA y ATE repudiaron dichos de Bullrich y le pidieron "rectificar y llamarse a derecho"

Captura del video.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudiaron este miércoles la "violencia política"sobre su propuesta de, y la exhortaron a "rectificar sus expresiones públicas y llamarse a derecho".Mediante un comunicado, la CTA Capital afirmó quepor lo cual "repudiamos estas prácticas violentas que se colocan por fuera de la convivencia democrática donde el adversario político es colocado como un ente a eliminar"."¿Qué nos quiere transmitir, que todo lo que no esté de acuerdo a sus pareceres y procederes?", preguntó, y agregó: "¿En eso entran los derechos de las y los trabajadores, la libertad de expresión y petición ante las autoridades, la propia existencia del ser humano?".Consideró esas expresiones de "violencia política" como "doblemente graves cuando hace pocos meses atrás la propia Cristina fue víctima de un atentado contra su vida, aún no esclarecido y que no fuera repudiado por la propia Bullrich".La CTA puntualizó que Bullrich "debiera dar explicaciones del borrado de celulares de asesores que figuran en la causa de la investigación del atentado y a dónde fueron realizados", en referencia a la vinculación del diputado del PRO Gerardo Milman (que fue funcionario de Bullrich) con la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta y por lo cual la central sindical dijo que "exhortamos a Patricia Bullrich a rectificar sus expresiones públicas y llamarse a derecho".En tanto, ATE Capital repudió "estos discursos de odio y abrazamos a nuestra vicepresidenta, porque sabemos que un país sin Cristina es un país sin representación política y defensa de los sectores populares"."No podemos ser indiferentes a esta violencia por parte de una candidata a la presidencia.", aseguró ATE en Twitter.Recordó que luego del intento de magnicidioal igual que "cuando fueron gobierno el gatillo fácil, los despidos y la represión a la protesta social fueron una práctica cotidiana".