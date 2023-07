Juicio Político: Diputados vuelve a la actividad con la citación a D'Alesssandro y Robles

El cuerpo que preside Carolina Gaillard citó a D Alessandro y a Robles. /Foto: Eliana Obregón.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputado volverá a reunirse el próximo martes para recibir los testimonios del exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro y de Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.



La comisión avanzará así en la investigación de la conducta de los cuatros jueces del Corte Suprema, Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, y Carlos Rosenkrantz, sobre quienes pesan unos catorce pedidos de juicio político por supuesto mal desempeño de sus funciones.



El grupo parlamentario asesor, que preside la diputada oficialista Carolina Gaillard, reanudará su tarea tras un receso de quince días luego de haber citado en la reunión del 11 de Julio a D'Alessandro y Robles, en el marco de la causa sobre el fallo del tribunal que benefició a la ciudad de Buenos Aires en la demanda por el recorte de fondos para este distrito.



Además de Robles y D' Alessandro, la comisión resolvió citar también para ese mismo día, al secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quien no asistió en la última reunión y pidió reprogramar su presencia, y a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP.



Fuentes parlamentarias señalaron que ya están notificados los cuatro testigos convocados para el martes, pero que aún se espera una respuesta sobre sus presencias.



Los diputados citaron a D'Alessandro y Robles ya que una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el Gobierno de Alberto Fernández) benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tras supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración porteña a través de Robles.



Esa situación, recordaron, se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.



La comisión se tomó un receso de dos semanas. /Foto: Eliana Obregón.

En la última reunión del 11 de julio expusieron exfuncionarios y fiscales de Estado de provincias y la exsecretaria de Provincias Silvina Batakis, quien afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri transfirió "un exceso de recursos" a la administración porteña.



La presidenta del Banco Nación aseguró en esa oportunidad que "no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos" establecidos por decreto del Gobierno de Mauricio Macri de 2016, que dispuso aumentar del 1,4 al 3,75 el porcentaje para la Ciudad en materia de coparticipación.



"Nosotros presentamos un informe técnico y pruebas y cuando fuimos a buscar antecedente de la gestión de Macri no había siquiera los motivos por los cuales se aumenta. Tiene que venir un segundo decreto que corrige una omisión de información para aclarar por qué se había hecho el incremento", aseguró la funcionaria y sostuvo que "hubo excesos de recursos a la Ciudad".



En esa línea, Batakis dijo que "lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son".