La falta de camisetas de arqueras para la venta cruza a una marca multinacional

Earps es la Mejor Arquera del Mundo de la FIFA | Foto: AFP

Earps, en acción con la camiseta de Inglaterra en la Copa del Mundo Femenina 2023 | Foto: AFP

Earps, la guardameta del Manchester United con su camiseta y debajo de ella una casaca manga largas en la Finalíssima | Foto: AFP

La marca que las viste, en el ojo de la tormenta

La inglesa y un pedido de cambio en políticas de marketing con las arqueras | Foto: AFP

¿Qué pasa en la Argentina con la ropa de las arqueras?

Dos firmas que visten a diferentes selecciones de la Copa del Mundo Femenino 2023, que se celebra en Australia y Nueva Zelanda –Nike y Adidas- se encuentran en el ojo de la tormenta ante la imposibilidad de conseguir camisetas de arqueras para la venta.Según publica el diario inglés, la arquera Mary Earps sufre ante la falta de que las hinchas y su propia familia no consigan su camiseta en ningún comercio. La Mejor Arquera del Mundo 2022 de la FIFA indicó que una información le cayó como una bomba y le fue muy difícil de digerirla.Era su kit de ropa de arquera de la empresa Nike (camiseta, pantalón, medias) e cual no está a la venta para la Copa del Mundo 2023, actualmente en disputa.Aunque hay más y eso fue como un duro escollo que tuvo que sortear la guardameta inglesa: ninguna de sus fotos promocionales de arqueras se usó como parte de la campaña para la marca con base en Oregon, estado de Portland, en los Estados Unidos.Estoy viendo de pasar por los canales correctos tanto como sea posible, por lo que no hablé esto públicamente, aunque me consultaron mucho al respecto en los últimos meses, porque estuve tratando desesperadamente de encontrar una solución con la FA (Asociación de Fútbol) y Nike”, aseguró en una entrevista realizada con la nacida en Nottingham.A Earps no se le dijo que su kit de vestimenta de arquera no estaría disponible para la venta al público. Lo supo cuando salió la promoción de la ropa de jugadora de campo y ninguna de las imágenes promocionales de ella ni de sus compañeras apareció como parte de la campaña, en este caso de la Selección de Inglaterra.Mary Earps no sólo es la mejor en su puesto a nivel mundial, sino que además como arquera del Manchester United rompió el récord de valla invicta en la WSL (la Superliga Femenina). También fue la que más camisetas vendió para su equipo.La multinacional Nike basa su campaña de venta nula de indumentaria en una estrategia de comercialización, según The Guardian.“Desafortunadamente, se volvió muy evidente que sea posible y que no haya una solución para las niñas pequeñas. A nivel personal, es muy doloroso considerando especialmente los últimos 12 meses. Hubo un aumento increíble en la participación de las arqueras”, indicó la guardameta.“El año pasado lo planteé (NdR: durante la Eurocopa que terminaron ganando, cuando su camiseta tampoco estaba disponible) y la respuesta fue: 'No te preocupes, el año que viene. Fue por el Covid, por problemas de fabricación'”, indicó Earps. “Sin embargo este año pasó nuevamente sin novedades”, agregó.La logística fue una instancia determinante que cambió la indumentaria que la arquera del United sufrió en la Copa del Mundo. A Earps, según la publicación, nunca se le preguntó si quería mangas largas o cortas para sus camisetas en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.La firma que provee a Inglaterra de su indumentaria tuvo un caso particular con Earps para la Finalíssima (torneo que enfrentó a la ganadora de la Eurocopa y Brasil, vencedor de la Copa América), y la protagonista se vio obligada a utilizar buzos de mangas cortas con una camiseta larga debajo de esta prenda: “Nunca me lo preguntaron”, aseguró.La arquera inglesa confirmó que durante la Copa del Mundo llegó a una solución con su indumentaria, aunque su familia y amigas no pueden comprar la prenda con la que defiende a las Campeonas de Europa.“A nivel personal es realmente difícil”, indicó. “Todas mis compañeras de equipo pidieron muchas camisetas para sus amigas y familiares. En mi caso algunas compraron muchas, gastaron una gran cantidad de dinero en casacas de campo y luego se ponen el número uno y Earps en la espalda, lo que tampoco me sienta bien”, reconoció con algo de tristeza.Para la inglesa “las grandes empresas no hacen lo suficiente” y tiene la esperanza de que "después de la Copa del Mundo haya nuevas conversaciones". “Nuestra voz puede ser más valiosa. Voy a esforzarme por desempeñarme a mi mejor nivel absoluto para poder mirar hacia atrás en estas conversaciones y estar en una posición sólida”, aseguró., Earps dejó un mensaje claro y certero: “¿Simplemente vamos a hablar de estas cosas si tienes éxito? Ese es un mensaje dañino. No deberíamos pedir lo mínimo en este momento, estas cosas no deberían ser negociables independientemente del éxito”.son las guardianas del arco albiceleste en Australia y Nueva Zelanda, todas bajo el sponsoreo de indumentaria de Adidas.La tienda oficial de la marca alemana en Argentina cuenta con la venta de las camisetas de las jugadoras de campo alternativas, lo mismo que el pantalón corto y medias. Sin embargo, no hay registro de la camiseta titular, celeste y blanca sin las estrellas, como tampoco las de arqueras en ninguno de sus colores, como publicaron sus propias protagonistas con las rojas y negras en fotos oficiales.Si existe en stock de venta las versiones para mujeres de las casacas del seleccionado masculino, con dos estrellas, antes de la obtención de la Copa del Mundo masculina en Qatar 2023, de la mano de Lionel Messi y la Scaloneta.