Milei criticó la propuesta económica de Bullrich: "Es peor que el blindaje de De la Rua"

Foto: Pablo Añeli (archivo).

Sobre el blindaje

Foto: Laura Lescano (archivo).

El precandidato a presidente por la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, criticó la propuesta económica de la dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich , y consideró que "es peor que el blindaje" del expresidente Fernando de la Rúa, y "no brinda una solución".En una recorrida de campaña por la ciudad de Rosario,"Al mismo tiempo, la medida termina aumentando el endeudamiento y no brinda una solución definitiva al problema monetario, ya que los políticos siguen teniendo el control de la maquinita de imprimir billetes", amplió el diputado liberal según se informó en un comunicado partidario.Además,: "Cargan con el karma de que muchos de ellos han sido parte del fracasado gobierno de Fernando de la Rúa luego de conseguir el blindaje".De esta manera, Milei criticó los planteos de la precandidata de JxC Patricia Bullrich, quien ratificó que, si es electa presidenta, "levantará" las restricciones cambiarias "lo más rápido posible", y aseguró que, para lograrlo, buscará en el inicio de una eventual gestión "un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" con el propósito de "blindar de dólares" a la economía argentina."Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI, podamos blindarnos. Vamos a terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible", afirmó Bullrich en un reciente reportaje para LN+.Por su parte, el otro precandidato presidencial de JxC,, rechazó la postura de la extitular del PRO y aseguró que en caso de ser electo "no se repetirá" un blindaje como el que intentó implementar el expresidente De la Rúa."El blindaje fue algo que hizo De la Rúa y no lo vamos a repetir. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo terminó ese gobierno después de ese préstamo? ¿Así vamos a arrancar un Gobierno?", señaló Rodríguez Larreta en una entrevista para CNN Radio.remite al acuerdo que suscribió el 28 de enero 2000 la administración de Fernando De la Rúa con el FMI para obtener un desembolso de 7.400 millones de dólares, y aún con ese préstamo, no se logró contener la fuga de capitales y la crisis que desembocó en el estallido social de diciembre de 2001., y ocuparon los cargos de ministra de Trabajo e interventor del PAMI, respectivamente.