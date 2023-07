Para el fiscal está demostrado el "nexo delictivo" de juez Bento, acusado de cohecho

El exjuez está acusado junto a otras 32 personas, entre ellas, sus familiares directos. Foto: Alfredo Ponce.

En el proceso serán juzgadas, además, otras 32 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusadas también

El juez Bento fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado.

La Fiscalía señaló que la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador

La extorsión consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles- como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito

El juez Bento fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado, cuando se decidió promover en su contra un proceso de destitución por presunto "mal desempeño" de sus funciones

El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza comenzó este miércoles el proceso oral y público contra el suspendido juez federal Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que requería dinero a cambio de favores en las causas que instruía, y el fiscal general Dante Vega dijo que quedó demostrado durante el proceso de investigación "el nexo delictivo del jefe de la banda con el resto de los integrantes".

El fiscal hizo declaraciones a la prensa durante el cuarto intermedio que dispuso el tribunal que juzgará al magistrado titular del Juzgado Federal 1 de esta provincia.

"Nosotros confiamos en la solidez de nuestro trabajo y lo hemos demostrado durante el curso de la instrucción de meses de paciente investigación para demostrar no solo este nexo delictivo, sino el nexo delictivo del jefe de la banda con el resto de los integrantes y como se manejaba está banda con respecto a los sobornadores, y cuál era el modo operandi que desarrollaban", dijo Vega.

El fiscal, en ese sentido, señaló que "es gravísimo para la imagen de la justicia y el funcionamiento de la justicia en general".

Sobre esta primera audiencia, el fiscal aclaró que "estamos ahora recién en el comienzo, se le lee a los imputados el contenido de la acusación" y "es importante porque es la primera vez que están todos los imputados sentados en el mismo recinto con sus abogados".

Sobre la extensión del juicio, señaló que: "Me gustaría dar una precisión, lo que ocurre es que el juicio oral es un ámbito muy dinámico en que pueden suscitarse distintas cuestiones de testigos nuevos, van a declarar muchos testigos y algunos de ellos pueden insumir una declaración de horas y otros pueden demorar minutos".

Vega, asimismo, contó que "hubo un avance con el Tribunal para recortar la cantidad de testigos y así lo hicimos todas las partes y se redujo de más de 700 a más de 300, casi la mitad" y agregó que "así y todo esa cifra es impactante para un juicio oral".

El fiscal señaló que "ahora estamos concentrados en esta primera etapa y luego lo que va a venir, demostrar hechos por hechos y ventilar las pruebas que reunimos en la etapa de indagatoria".

Respecto de los dichos de la defensa del juez imputado sobre que no está comprobada la relación con Diego Aliaga, el fiscal afirmó: "Demostramos en la acusación, como se leyó, nueve cursos probatorios, hay que agregar otro más, que va ser ventilado en su momento en que demuestran la vinculación delictiva entre Bento y Aliaga, ese es el contenido de nuestra acusación y si esto es o no, como dicen los defensores, lo van a decidir los jueces".

En el proceso serán juzgadas, además, otras 32 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusadas también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.

El Tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, y también fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado.

El debate ya tiene también fijadas audiencias para este jueves y viernes, durante toda la jornada.

El juez Bento fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado, cuando se decidió promover en su contra un proceso de destitución por presunto "mal desempeño" de sus funciones.

A nivel judicial, la investigación que ahora llega a la instancia de juicio oral demostró "la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento".

En ese sentido, la acusación del Ministerio Público Fiscal indicó que esta asociación ilícita, liderada por Bento, tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.

Además figuraban como miembros los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso. En su requerimiento acusatorio, la Fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador.

La extorsión consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles- como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito.

Se determinó además que la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha establecido en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal.

Esta investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa que desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.