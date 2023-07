Docentes jujeños marchan por el "incumplimiento de paritarias"

Una de las marchas que se realizaron en Jujuy. /Foto: Edgardo Valera.

Foto: Edgardo Valera.

Sindicatos docentes de Jujuy marcharán este jueves hasta la Casa de Gobierno provincial exigiendo al Ejecutivo que cumpla con lo acordado en una reunión paritaria yAsí lo anunciaron durante una conferencia de prensa en la que tambiéncon el cual se busca "contratar a docentes noveles de manera precarizada” para “lesionar el derecho a huelga”.La propuesta, según declaraciones de la ministra de Educación de Jujuy, María Bovi, nace de un “pedido de padres” ante las huelgas del sector docente en la provincia y tiene que ver con un “fortalecimiento de contenidos en escuelas primarias”., analizó, en diálogo con Télam, Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), con respecto a esta iniciativa oficial que generó alarma en "todo el sector educativo provincial".En tanto, apuntó que la medida es una muestra más de todo lo que se viene reclamando contra la reforma de la Constitución provincial que impulsó el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy.“Cuando decíamos que estaba en peligro el estatuto docente tenía que ver con esto. Hay un carril paralelo de una nueva forma de contratación y eso cuestiona toda la carrera docente. Lamentamos que se contrate de una manera irregular, porque seguramente la paga sea distinta y, sobre todo, sin las regularizaciones laborales que nos protegen”, apuntó Sosa.La dirigente sindical observó quePor su parte,expuso a esta agencia que, pero en dicha oportunidad “no se avanzó en ninguna cuestión salarial ni de condiciones de trabajo”.Sobre demandas de la docencia privada, la gremialista detalló que “no se cumplió lo firmado con respecto a ítem de no remunerativo no bonificable” ni con “el pago de la diferencia del aguinaldo a los colegios subvencionados con la nueva escala salarial”.La totalidad de los sindicatos docentes solicitaron este martes mediante nota al Gobierno jujeño la reapertura de paritarias, y pidieron que el salario se fije en torno a la actual canasta básica, que supera los 230 mil pesos.Además, reclaman por planillas complementarias no liquidadas; por docentes con nuevos cargos desde marzo y que aún no han cobrado; por condiciones laborales de urgente solución respecto a los docentes especiales y de artes; entre otros.La marcha se prevé de las 10 de la mañana del jueves hasta la Casa de Gobierno provincial y el Ministerio de Trabajo, a cargo de Gaspar Santillán, con la exigencia de la reanudación de paritarias y también contra la “persecución” a docentes, con "contravencionales por participar de las medidas de protesta" e incluso, a nivel del sistema educativo, “apercibimientos por formar parte de asambleas”.