El Índice de Salarios aumentó 7,5% durante mayo

El Índice de Salarios aumentó durante mayo 7,5%, impulsado por una suba superior a 8,3% de los ingresos de los trabajadores registrados, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Durante el quinto mes del año los sueldos de los trabajadores privados registrados aumentaron 8,1% y los de los empleados estatales 8,5%, quedando por encima de la inflación del quinto mes del año que fue de 7,8% .En tanto, los ingresos de los empleados no registrados aumentaron 3,2%.En los primeros cinco meses del año, los ingresos de los trabajadores privados aumentaron 39,4%; los de los públicos 41,7%, y los no registrados el 31,2%, lo que dejó al índice en 38,8% frente a una inflación de 42,2%.En los últimos 12 meses, los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron 108,7%, los de los empleados públicos 118,4%, y los de los trabajadores no registrados 77,4%, lo que marcó una suba del índice de 106,3% contra una inflación interanual de 114,2%, según el Indec.Desde comienzos de mayo, el Gobierno aumentó el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para que queden exceptuados a partir de ese mes todos aquellos trabajadores que cobren hasta $506.230 de sueldo bruto, como una manera de mejorar el poder adquisitivo.