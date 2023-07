"Me gustaría viajar por todo el mundo, pero me dejo fluir para que las cosas pasen"

Simón Nattanael Alvarenga, mejor conocido como "Callejero Fino" / Foto: Prensa.

El 1 de agosto se presentará en el Vorterix con un show que será transmitido en vivo a todo el mundo / Foto: Prensa.

Callejero Fino "Titan" VER VIDEO

, el primer artista local elegido por Amazon Music para su programa, una iniciativa global que brinda apoyo y promoción internacional a músicos que gozan de buena actualidad, desea para esta nueva etapacon el RKT como bandera aunqueEn lo que será su bautismo dentro de este programa, este exponente del RKT que logró replicar el fenómeno de las plataformas digitales a los festivales y microestadios brindará el próximo martes 1 de agosto, a las 20, un show desde el Teatro Vorterix que será transmitido en vivo a todo el mundo a través del canal de Twitch de AmazonMusicEnVivo.Al respecto, el cantante señaló a Télam que “es una locura ser el primer argentino” elegido por Amazon Music para esta iniciativa destinada a artistas locales:, comentó.Si bienforma parte de otro programa global llamadoque se creó para acompañar a artistas emergentes a nivel global -y del que formó parte otro argentino como Tiago PZK- en Argentina el foco está puesto, justamente, en artistas que ya la están rompiendo y que Amazon Music buscará potenciar con campañas de marketing, visibilidad en playlist y otras acciones de promoción.Consciente de que se trata de otra puerta que se abre hacia el exterior para hacer aún más visible este sonido bien argentino que es el RKT, añadió que le “encantaría” ser artífice de esa explosión internacional.-recordó-Tras su reciente paso por el Movistar Arena, que significó subir aún más el nivel de convocatoria luego de su primer show en el Luna Park del año pasado, el cantante nacido bajo el nombre de Simón Nattanael Alvarenga lanzó, además, la primera parte de su primer álbum titulado “Hagan Caso”, una obra con la que sueña “viajar por todo el mundo” como embajador del movimiento.Sobre el proceso de composición y grabación, que tuvo a Alan Gómez como productor principal del proyecto, comentó que fue vital ese breve receso que se tomó de las presentaciones para poder “cranear y bajar” el concepto de su primer larga duración., comentó el artista, asumiendo que cada paso que da en su carrera, termina por influir o potenciar el trabajo de otros en la escena.Hasta ahora se conocen los primero siete temas del álbum, pero restan dos etapas más de estreno, una con dos piezas inéditas y otra con otras tres canciones, como tributo al “723” que lo representa desde sus primeros pasos, un número que alude a la altura de la calle de su casa familiar en Derqui, donde comenzó su historia con la música mientras cumplía con una prisión domiciliaria.“Hacer el disco fue una cuestión de mucha dedicación, tiempo, cabeza y enfoque. Simplemente me dediqué a pleno y de lleno. Eso es lo que a mí me pasó con este álbum, que es el primero que hago. Hasta que no lo hice, no supe cómo se hacía uno, pero me encantó hacerlo porque se trató de darlo todo. Yo simplemente me dejo fluir y dejo que las cosas pasen, mientras lo voy disfrutando a pleno”, comentó.-Desde un primer momento la idea era hacer el disco con Alan. Le hablé y le dije “amigo, vamos a hacer un disco y me gustaría que vos fueras la cabeza” ya que iba a haber varios productores y dj's adentro. Y dio la casualidad de que Alan va al “camp” y estaba justo DJ Tao. Como estaban los dos ahí, les propuse hacer un versus. ‘Yo tiro un par de barras y después ustedes agarran las que quieren y armamos Alan Gómez vs. DJ Tao, y salió así.-Con Tornillo nos juntamos en el estudio y explotó. Yo le tenía mucha fe; me gusta mucho su música, entonces cuando nos juntamos le propuse hacer RKT para mi disco. Le propuse ser parte y me dijo que sí, que de una, y la partió toda. Para mí es uno de los mejores temas de “Hagan Caso”.-Me sirvió para volver con más fuerza. Simplemente me tomé unas fechitas para estar más tranquilo y para comer (risas). Para compartir momentos con mi familia, con mi hijo, con mi mujer, con mi abuela, con mi tía. Quería pasar tiempo con mi familia para poder ser yo sin nada a cambio. Era simplemente fluir, mientras tanto le metía cien por ciento al disco.-Con La Joaqui llevo una relación de diez. Y a los artistas les diría que simplemente disfruten el momento, porque no hay nada más lindo que subirse a un escenario con la gente prendida fuego. También que tengan mucha conducta y disciplina, que duerman y coman bien, pero también que no se alejen de la familia, sepan escuchar y que no sean acelerados porque todo se da a su tiempo.