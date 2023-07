El 80% de los tumores de cabeza y de cuello se pueden curar con un diagnóstico temprano

El Instituto Roffo realizará una campaña gratuita de detección precoz de cáncer bucal desde el 31 de julio hasta el 4 de agosto / Foto: institutoroffo.uba.ar

de manera temprana, señalaron especialistas de estas patologías causadas principalmente por el tabaco, el alcohol y el virus del papiloma humano (HPV), en el día mundial que se conmemora este jueves 27 de julio.de los casos; después se continúa con controles pero la tasa de sobrevida del paciente tratado a tiempo es altísima", indicó a Télam Marcela Rzepka Valsangiacomo, Jefa del Servicio de Odontología del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.La especialista detalló que dentro del paraguas de cáncer de cabeza y cuelloes el resultado de la proliferación anormal y descontrolada de células de la mucosa que tapiza la cavidad oral que se pueden generar en labios, lengua, encía y paladar mayormente pero también en cualquier otro sector de la boca.Respecto a los signos de alerta, Valsangiacomo describió quey que transcurrido 15 días o eliminada la causa que la produce no desaparece debe llevar a una consulta".a cualquier retraso en la cicatrización después de una cirugía dentaria; a una hemorragia sin causa; a todo endurecimiento o hinchazón aunque sea indoloro; a si se presenta dificultad al masticar, tragar y dolor de oídos o de mandíbula e irradiado también a la lengua", describió.Respecto a los de laringe y faringe, los síntomas están asociados aAgustín Falco, oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming (IAF), dijo a Télam que es importante hablar de cáncer de cabeza y cuelloDe hecho, en América Latina y Caribe tiene una prevalencia media-alta.Respecto a las causas, señaló queen el sentido más estricto del término; los factores más importantes que predisponen la aparición son el tabaco, el alcohol y la infección por el virus de VPH".Falco sostuvo que-que es la parte media de la faringe, detrás de la boca-, claramente vinculados a la infección por el VPH"."En un estudio que realizamos en nuestra instituciónSobre este punto, se estima que cuatro de cada cinco argentinosque es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial; no obstante sólo algunos terminarán desarrollaron un tumor de este tipo.Además del cáncer orofaríngeo,Respecto a las vacunas que se utilizan para prevención (incorporadas en el Calendario Nacional de Vacunación), si bien su eficacia está comprobada en la reducción de la incidencia de cáncer cervico-uterino, Valsangiacomo señaló queNo obstante, un estudio publicado en 2017 en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos concluyó que "en más de 2.600 adultos jóvenes se encontró que la frecuencia de infección oral por cuatro tipos de VPH,de una vacuna contra el VPH que en quienes dijeron no estar vacunados".Diego Sinagra, jefe de la División Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas, precisó que "la cirugía es una herramienta de tratamiento,y añadió que el uso de cada una de ellas depende del momento del diagnóstico y las condiciones del paciente.Uno de los grandes peligros de este tipo de tumores esincluso el diagnóstico puede realizarse por la aparición de ganglios en el cuello alejados del origen primario.Pero, además, Valsangiacomo identificó queincluso los profesionales de la salud pueden subestimarlos, por eso es importante la capacitación de los odontólogos en este tipo de cánceres".Respecto a las recomendaciones,. "En relación al tabaco no es solamente la cantidad de cigarrillos que uno fume, sino la persistencia en el tiempo del hábito, y no es solamente el cigarrillo, sino también los cigarros y las pipas".que tienen un efecto protector hacia los epitelios; es necesario mantener una buena higiene oral y concurrir al odontólogo cada seis meses porque la boca no solamente es el sitio de los dientes sino que hay otras estructuras como la lengua, las mucosas, las encías, el paladar duro y el blando que pueden ser sitio de estas lesiones", precisó.También remarcó prestar atenciónque mantenidas en el tiempo pueden desarrollar lesiones malignas".Los programas para parar de fumar, las campañas de detección precoz de lesiones en cavidad oral y de educación sexual y la vacuna contra el VPHEn este marco,desde el 31 de julio hasta el 4 de agosto de 8.30 a 12 en el consultorio 9 del servicio de Odontología (Pabellón Romeo) ubicado en Avenida San Martín 5481 (CABA).