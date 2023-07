Expiloto afirma que EEUU rescató restos "biológicos no humanos" de ovnis

David Grusch / Foto: AFP.

Un "revival" del tema ovnis

El expiloto de la Marina estadounidense y exoficial de inteligencia David Grusch declaró este miércoles bajo juramento en el Congreso que Estados Unidos había rescatado restos biológicos no humanos de objetos voladores no identificados (ovni) que mantiene ocultos en lugares estratégicos.Grusch afirmó que el Gobierno de Estados UnidosLas declaraciones del expiloto se produjeron durante una audiencia del Comité de Supervisión del Senado, donde se discutieron cuestiones de seguridad nacional y transparencia gubernamental relacionadas con las naves no identificadas, que Estados Unidos llama UAP.Además de Grusch, comparecieron los expilotos de la Armada Ryan Graves y David Fravor, quienes tienenGrusch ratificó sus testimonios de principios de año, ahora bajo juramento, y aseguró que el Gobierno estadounidense participa en programas de tecnología avanzada no autorizados y que dañó a personas por motivos relacionados con la divulgación de las UAP, lo que hace que tema por su propia vida.En contraposición, Fravor testificó que había sido tratado bien desde que se presentó y se comprometió públicamente con el tema de la UAP, pero Graves coincidió con Grusch y testificó que algunos pilotos de aerolíneas comerciales habían recibido cartas de cese y desistimiento de compañías aéreas por intentar hablar sobre las UAP., dijo Graves, replicó la agencia de noticias AFP.Las naves u ovnis vistos por pilotos militares y comerciales parecen desafiar las capacidades conocidas de ingeniería y vuelo, como maniobras rápidas y movimiento hacia el espacio, según los testigos., agregó Graves en su testimonio.Tanto los testigos como los legisladores coincidieron en que las denuncias de ovnis deben simplificarse y desestigmatizarse.La audiencia del panel sobre las UAP se produce después del lanzamiento de los esfuerzos del Gobierno sobre el tema, incluido un estudio independiente de la NASA y la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono.Dos semanas atrás, el líder de los demócratas del Senado,La propuesta de Schumer fue respaldada por el republicano Mike Rounds y apunta a introducir una enmienda al presupuesto de Defensa.La iniciativa establece unEl interés por los extraterrestres, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, siempre fue muy alto, pero se multiplicó a partir de la publicación de una serie de videos del Pentágono que muestran fenómenos no identificados registrados durante misiones de entrenamiento de la Fuerza Aérea.Algunos de los objetos captados en los videos fueron definidos por el Departamento de Defensa como ilusiones ópticas o drones o, como se dice en la jerga, "basura aérea", pero hay otros que permanecen sin explicación.“El público estadounidense tiene derecho a aprender sobre tecnologías de origen desconocido, inteligencia no humana y fenómenos inexplicables”, consideró Schumer.