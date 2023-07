Polémica con la doble urna y la compleja votación organizada por el gobierno porteño

Los porteños debutarán en un sistema de doble urna muy criticado por los partidos no oficialistas. Foto: Pablo Añeli.

"Establecer dos elecciones distintas con métodos distintos en el mismo momento, en el mismo lugar y con las mismas autoridades va a generar muchísimas molestias y complejidades a todas y todos los ciudadanos porteños a la hora de emitir su voto" Lisandro Teszkiewicz, apoderado de la lista de Unión por la Patria (UxP)

A diferencia de años anteriores, la organización de la votación local está a cargo del Instituto de Gestión Electoral, que viene recibiendo cuestionamientos desde las agrupaciones políticas porteñas

El Gobierno porteño anunció este miércoles una campaña de difusión sobre cómo será la votación en las PASO con la Boleta Única Electrónica (BUE) y pidió a la población concurrir temprano a emitir el sufragio, ante losy las posibles demoras en la jornada del domingo 13 de agosto,"Recomendamos ir a votar a la mañana que es un horario de menor concurrencia", sostuvo el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, durante una conferencia de prensa para explicar el circuito de votación que combinará la boleta en papel para elegir los cargos nacionales y la electrónica para las categorías locales en lo que será un esquema nunca implementado con anterioridad.La intención de las autoridades porteñas, que a través del Instituto de Gestión Electoral organizan las elecciones locales, es evitar que se generen atrasos el día de la votación por la doble urna, por lo cualAl respecto, el funcionario porteño admitió que será un "proceso electoral con particularidades", pero descartó que vayan a producirse largas filas de espera al señalar que fueron exitosos los simulacros que hicieron del acto de votación ya que es un sistema "ágil, sencillo y fluido".autorizados, donde notarán quecomo habitualmente ocurre.Posteriormente,Una vez seleccionados los candidatos locales de Jefe y Jefa de Gobierno, Legisladores y Legisladoras y Juntas Comunales, regresará a la mesa para introducir el segundo voto en la urna restante y así concluirá el circuito establecido para sufragar en la Ciudad de Buenos Aires.en las instancias de elecciones primarias, generales y un eventual balojate.A diferencia de años anteriores, la organización de la votación local está a cargo del Instituto de Gestión Electoral, que viene recibiendo cuestionamientos desde las agrupaciones políticas porteñas respecto del cumplimiento de los lineamientos fijados por el Código de la Ciudad de Buenos Aires.Para Lisandro Teszkiewicz, apoderado de la lista de Unión por la Patria (UxP), "no se respetaron los plazos del Código Electoral y las máquinas de votación electrónica fueron adquiridas de manera improvisada, el software y las pantallas se siguieron modificando hasta el lunes pasado y no se realizaron medidas de capacitación a la población para una nueva forma de emitir el voto"."Establecer dos elecciones distintas con métodos distintos en el mismo momento, en el mismo lugar y con las mismas autoridades va a generar muchísimas molestias y complejidades a todas y todos los ciudadanos porteños a la hora de emitir su voto", alertó en declaraciones a Télam.Por su parte, Patricio Del Corro, referente de una de las listas del Frente de Izquierda, indicó que el diseño de las pantallas que mostrarán los dispositivos electrónicos aprobado por el Instituto de Gestión Electoral es "antidemocrático", al tiempo que cuestionó "el desdoblamiento de las elecciones" porque "va a aumentar los tiempos" y apuntó sobre "el armado de este sistema que ya fue hackeado en 2015".y remarcó que "tomando la experiencia del 2015" y lasA fines de junio, la Fundación Vía Libre (FVL) presentó un amparo contra el Gobierno porteño para que se le ordene la suspensión de la concesión otorgada a la empresa MSA para la prestación del servicio de BUE, por el que cobraría unos 29 millones de dólares para proveer el software y los dispositivos.En la acción de amparo, la titular de la FVL, Beatriz Buseniche, afirmó que la compañía tiene de "serios problemas de seguridad", por lo que consideró que no estaban dadas las garantías "del correcto cumplimiento del derecho al voto".El lunes pasado, el Tribunal Electoral porteño rechazó "in limine" la medida al afirmar que "no se advierte que dentro del objeto social de la entidad actora se encuentren comprendidas la defensa y tutela de los derechos electorales de la ciudadanía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".