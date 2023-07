Massa inicia la gira federal que terminará con una caravana en La Matanza con Kicillof

El precandidato participó el martes del aniversario 470ª de la fundación de la capital de Santiago del Estero / Foto: Prensa.

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, visitará los próximos días distintas provincias con un eje marcado en la defensa de las políticas destinadas a fomentar el turismo y beneficiar a las economías regionales, y finalizará su raid proselitista con unaen el municipio de La Matanza, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, y el intendente local Fernando Espinoza.En la recta final de la campaña de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, la agenda de Massa incluye unagobernadas por mandatarios peronistas que bregaron por la lista de la unidad mayoritaria en UxP, como son el riojano Ricardo Quintela, el tucumano Juan Manzur y el sanjuanino Sergio Uñac.Durante esa gira por las provincias, Massa insistirá con su principal lema de campaña que se centra en mostrar a, mientras que la oposición retrocede y "es el pasado", en referencia a las propuestas de corte neoliberal que se formulan desde Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avaza (LLA).El precandidato presidencial de UxP, mientras que al día siguiente se trasladará apara continuar el sábado enLa jornada del sábado será intensa para Massa, ya que tiene previsto participar por la tarde de una caravana por el populuso municipio bonaerense de, distrito bastión del peronismo en el conurbano bonaerense.En esta gira, el postulante presidencial, también en búsqueda de reafirmar las banderas del federalismo y continuar con el proceso de unidad del frente oficialista.Desde el entorno del titular de la cartera económica, comentaron a Télam queque lideran dirigentes como el diputado nacional Javier Milei y Patricia Bullrich.La idea es contraponer esas posturas con los lineamientos del proyecto de país que impulsa UxP, y exhibirlo como un conjunto de premisas asociadas a logros de la gestión del oficialismo, como, el crecimiento de las, la minería y los beneficios que generará el(GPNK).Por esa razón, en la gira federal, Massa enfatizará las políticas aplicadas por el Gobierno nacional, como ely, en ese punto, rivalizará con Milei y Bullrich, quienes públicamente deslizaron que este programa de incentivo no continuaría si ellos ganan las elecciones presidenciales.En otras palabras, el oficialismo priorizará la consigna de queAllí, radica otro de los puntos claves sobre los que Massa insistirá en su campaña proselitista hasta la realización de las PASO del 13 de agosto."UxP tiene propuestas que avanzan y son para el futuro de la Argentina, mientras que la oposición tiene propuestas que son parte del pasado, retrocede", señalaron desde la campaña del ministro de Economía.Para el exintendente de Tigre, mostrarse junto a los líderes peronistas y aliados como el santiagueño(Massa participó el martes del aniversario 470ª de la fundación de la capital de Santiago del Estero ) es una foto política que marca la unidad.Además decercanos al oficialismo, Massa apunta con esta estrategia a "convertirse en el precandidato que propone medidas hacia adelante, a futuro, y que defiende políticas que tuvieron éxito en esta gestión".En ese contexto se instala el PreViaje como política que obtuvo buenos resultados, mientras que la quita de retenciones a la exportación de varios productos de las economías regionales a partir de septiembre, anunciada esta semana en la Expo Rural 2023, se suma como ejemplo de lasque tiene en carpeta el ministro de Economía.Así, Massa, a las que considera "recetas viejas y fracasadas".Otro de los puntos que el precandidato oficialista pretende dar en su mensaje de cara a las PASO apunta también a lo motivacional: "Por más que nos quieran convencer de que no podemos, los argentinos sí que podemos"., remarcó Massa durante su visita a Santiago del Estero.En una arenga típica de mitin político, frente a cientos de dirigentes del Frente Cívico santiagueño, Massa fue contundente al enfatizar:Desde el comando de campaña de UxP, consideran quey que concluyeron con la crisis del 2001, como son la privatización, el arancelamiento y la dolarización.Sin rodeos, desde el seno de UxP, creen que "el orden de Milei y sus adláteres de Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es el orden del dolor".", insisten desde el entorno del ministro de Economía.En esa retórica, profundizaron que desde la oposición"Son los mismos economistas y hacen seguidismo de las ideas de Milei", remarcaron.En la vereda opuesta, el massismo propone que "el orden de UxP es el de un país que crece y sea previsible con paz, unidad y futuro para la gente. Un país ordenado, es un país que crece con trabajo, con más educación y más producción", apuntaron.En su gira, y como buen amante del fútbol, Massa no dejará pasar la oportunidad y enviará un centro directo al área del estadio Mario Kempes, en la ciudad de Córdoba, para acercarse a laque comienza a exhibir el gobernador electo Martín Llaryora, quien esta semana habló de los "pituquitos de Recoleta que van a las provincias a decir lo que hay que hacer" , en una clara referencia a los dirigentes de JxC.Junto con los gobernadores peronistas y aliados que hace años tienen un enfrentamiento con la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal que llegó a la Corte Suprema de Justicia,e insistirá con que "hay medidas que se proponen desde Capital Federal, como eliminar el PreViaje, sin tener la más mínima idea ni noción del efecto absolutamente positivo de generación de trabajo y actividad que tuvieron en las provincias".Con el gasoducto como principal marca de la gestión al frente en la cartera de Economía y la coalición hacia el futuro, Massa remarcará la idea de, ya quemientras que "la oposición, en sus diferentes variantes, ya gobernó y fracasó, por lo que solo propone dolor".