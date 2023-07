La caída del apartheid trajo a las sudafricanas, próximas rivales de Argentina, a la cancha

Banyana Banyana (nombre de la selección femenina sudafricana) signifca "Las chicas", en zulú / Foto: AFP.

Discriminación y violencia de género

Desiree Ellis, entrenadora de la selección sudafricana, es una de las 12 DT que tiene esta Copa que disputan 32 equipos / Foto: AFP.

Derecho al aborto

Phumzile Mlambo-Ngcuka, la primera mujer en ocupar el puesto de vicepresidenta de Sudáfrica de 2005 a 2008 / Foto: AFP.

Las principales referentes del feminismo sudafricano

La presencia de mujeres en el arte



Esta serie de notas del equipo de Género y Diversidades de Télam es posible gracias al trabajo conjunto con Victoria Ojam, Agustina Ramos, Clara Olmos, Virginia Solana, Matilde Suarez y Nicolás Luna.

La caída del apartheid en Sudáfrica implicó el inicio de un estado de derechos para la población negra, que impacta aún con sus vaivenes en las mujeres y en la población LGBTIQ+ convirtiendo a esa nación, en 1996, en la primera en reconocerles sus derechos en una Constitución, una sinopsis inicial del país que mañana enfrenta Argentina, en su segundo partido en el Mundial Femenino 2023.En víspera del segundo encuentro del seleccionado femenino de fútbol, como Télam hizo en el proceso que consagró campeón mundial a Argentina en Qatar,, rescatando referentes artísticas, del fútbol y militantes sociales., entrenadora de la selección sudafricana, es una de las 12 DT que tiene esta Copa que disputan 32 equipos.Dirige las(Las chicas, en zulu), nombre de la selección femenina sudafricana, y es una de las pioneras futbolistas que desafió las leyes del apartheid y superó su situación de pobreza y vulneraciones para convertirse en una de las mejores jugadoras de su país.La caída del régimen segregacionista también trajo a las chicas a la cancha, y, donde debutó Ellis, luego de viajar 15 horas en autobús.Ese viaje no es un dato menor: muestra la realidad de hace 30 años de la mayoría de las futbolistas, pero en algunos casos también el presente.Las antecesoras fueron abriendo caminos, y uno de los hechos históricos ocurrió en 1956 cuando-tenían prohibido ingresar a determinados lugares- impuesta a las mujeres negras, una de las medidas del apartheid.Otro hito fue en 1994, cuando suceden las, donde las mujeres lograron el 27% de los escaños.En la actualidad, si bien Sudáfrica cuenta con una Constitución "sólida",, señala un informe de Human Rights Watch.Los, el empobrecimiento de ellas si se separan del violento, y el, son otros ejes que destaca la organización internacional."Es más probable que las mujeres se infecten y se vean gravemente afectadas por la pandemia del VIH/SIDA y tengan dificultades para obtener acceso a la atención médica básica. Los avances logrados en el área de los derechos reproductivos están constantemente bajo cuestionamiento", agrega.El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) informó en mayo de este año que losen casos de violencia de género y las frecuentes fallas de la policía para cumplir y hacer cumplir las órdenes de protección expusieron a las sobrevivientes a repetidos abusos.Las estadísticas oficiales muestran queLas cifras tienen rostro, y uno de ellos es, talentosa futbolista sudafricana, una de las primeras personas que hizo público que era lesbiana: en 2008, la violaron y la asesinaron.Activistas LGBTIQ+ denuncian que muchas lesbianas en Sudáfrica han sido blanco de la mal llamada, un crimen en el que el violador se justifica diciendo que quiere "curar" a la víctima de su homosexualidad.En el año 2000, se sancionó laque incluye la orientación sexual, reforzando lo que ya estaba plasmado en la Constitución de Sudáfrica desde 1996.El Plan Nacional de Acción para combatir el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, lanzado en 2019, reconoce a las personas LGBTIQ+ como un grupo prioritario dado los objetivos constitucionales de igualdad y no discriminación.Human Rights Watch identifica queEn relación al derecho al aborto, Amnistía Internacional reconoce que, pero que muchas mujeres y niñas "tienen dificultades" para acceder a la práctica sobre todo en las comunidades pobres y marginadas.Una barrera clave es que "el gobierno no regula la objeción de conciencia" mediante la cual profesionales de la salud pueden negarse a prestar servicios de aborto.La Ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo es de 1996 y contempla la prácticay, en determinadas circunstancias, hasta la semana 20.Esta legislación "ha merecido elogios por el avance que ha supuesto para la salud y los derechos de las mujeres" y, valora la organización Safe Abortion Action Fund.A nivel de políticas públicas cuenta con un, encabezado por, una política y activista anti-apartheid que fue ministra de Salud desde 1994 hasta 1999 bajo la presidencia de Nelson Mandela.También fue vicepresidenta de Onusida, el organismo de Naciones Unidas contra el SIDA, presidenta de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo y co-coordinadora del Movimiento Nacional de Mujeres Progresistas de Sudáfrica desde 2006.Otra referente es, la primera mujer en ocupar el puesto de vicepresidenta de Sudáfrica de 2005 a 2008, quien además fue directora ejecutiva de ONU Mujeres desde 2013 hasta 2021.Otra referente es, ex sindicalista y activista contra el apartheid, de 85 años, quien, en 2001, fue la primera en recibir el Premio de la Mujer y ese mismo año recibió el Premio Mahatma Gandhi. Hoy, es laEn la industria del cine, que aún padece enormes desigualdades en cuanto a la propiedad de los medios, el acceso a la financiación para proyectos y la, es el ámbito en el que las realizadoras sudafricanas luchan por cambiar el panorama.En esa línea, las directoras, con sus filmes The Valley of a Thousand Hills y God's Work, ya están entre las más conocidas de su generación luego de ser convocadas para participar en la última edición delEn, hay algunos pequeños destellos en la inclusión de mujeres, especialmente en el género de la electrónica y el jazz, con cantantes comoAdemás, desde 2020 funciona en el país la organización, dedicada a promover la igualdad de género en la industria.