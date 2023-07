Amy, ¿de qué forma quisieras ser recordada?

Por siempre Amy. (Arte de Jazmín Guzmán)

Amy nació y murió en Londres. Pero su música trascendió al mundo entero....

"Happy Birthday" VER VIDEO

Celebrar sus discos

"Stronger than me" VER VIDEO

"Back to black" VER VIDEO

"Rehab" VER VIDEO

Celebrarla junto a Tony Bennet

Amy Winehouse y Tonny Bennet en los Grammy VER VIDEO

Amy y Tony en un set de grabación VER VIDEO

"Body and soul" (Amy y Tonny) VER VIDEO

La voz que nunca será olvido

"Between the cheats" VER VIDEO

Cuando en el año 2013 se estaban cumpliendo dos años del fallecimiento de, y en ocasión del que hubiera sido el 30º cumpleaños de la cantante y compositora británica, el, junto con su hermano, organizó una muestra llamada, donde se mostraban pertenencias de la artista, como su colección personal de discos, sus prendas más emblemáticas, sus premios, muchas fotos, su valija con recuerdos, su árbol genealógico.La mayoría de los textos que acompañaban esas pertenencias fueron escritos por su hermano, y daba cuentas de la forma en la que él la recordaba; en el escrito que daba la bienvenida a los espectadores, él aclaraba que la exposición no se trataba de un monumento a alguien que está muerto, y que, “ella no era el centro. Ninguno de nosotros lo somos. Somos una familia con un pasado colorido y lleno de acontecimientos en el presente y en el futuro”.Agregaba también entre otras cosas que “esta es una instantánea de una chica que era, en su núcleo más profundo,”.Así la recordaba su hermano, y habrá distintas formas de hacerlo, pero lo que importa es cómo quería Amy Winehouse ser recordada. Ella misma lo expresó a los 14 años, en una carta de solicitud a la Sylvia Young Theather School, una escuela de secundaria especializada en arte:por vender todas las entradas de mis conciertos y llenar los teatros del West End y de Broadway, quiero ser recordada por ser simplemente yo”, decía en su carta, donde también escribió: “Quiero que la gente escuche mi voz y que olviden sus problemas por cinco minutos”.por estos días en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Esa voz extraordinaria y un amor por la música que la acompañó desde niña, que se revelaba hasta para cantar el feliz cumpleaños, tal como puede verse en este video casero, con 14 años, cantándoselo a una amiga…Desde el comienzo,), Amy logró el reconocimiento de la crítica por su letras ocurrentes y ácidas y una voz por la que se la comparó con las figuras más emblemáticas del mundo del rhythm and blues y del jazz. Su álbum debut les valió dos nominaciones a los premios BRIT; además, la canciónobtuvo un premio Ivor Novello, distinción que se otorga a cantautores y compositores británicos.Si bien estos premios eran un muy buen augurio para su futuro como artista, el estallido de reconocimiento y distinciones llegarían de la mano de su segundo álbum. Amy fue más por la línea de Motown y el soul de los años 60 y 70 en. El estilo compositivo de Winehouse hizo de sus relaciones fallidas y su batalla con el alcohol y las drogas joyas musicales que se incluyeron en ese álbum como “Rehab”, “Back to Black”, “You Know I'm No Good”, “Tears Dry on Their Own” y “Love Is a Losing Game”., incluyendo Grabación del año y Canción del año por "Rehab", así como Mejor artista nueva. Era la primera vez que la nominaban."Rehab"("Rehabilitación"), el principal corte promocional del álbum, fue la canción que le dio a la carrera de Amy proyección internacional. El productor musical Mark Ronson recordó, durante una entrevista de enero de 2019 con Howard Stern, cómo nació la canción:Ella había escrito muchas canciones antes de venir a Nueva York. Estábamos caminando por la calle en el Soho y quería comprar una camisa, era el cumpleaños de su novio, nos estábamos poniendo al día, conociéndonos, y me dijo:y mi familia, mi gerente y todo el mundo venía a casa e intentaban que fuera a rehabilitación y yo decía, ¡Puf, no, no, no!’.”Había algo pegadizo en el modo en el que decía ese “no, no, no. Él le propuso contar eso mismo, pero en una canción. “Volvimos al estudio, ella siempre fue tan rápida, la forma en que escribía, regresa en unos treinta minutos y dice: ‘¡Tengo esta canción!’" La letra y música que conocemos, pero en clave de blues a las que Mark se encargó de imprimirles un ritmo más acelerado.Según el baterista de "Rehab", Ahmir Thompson, se trató deWinehouse viene del doo-wop de los años cincuenta y sesenta, y lograron ese sonido exactamente”.A pesar del éxito y del extraordinario talento de esta cantante que se evidenciaba en cada una de sus canciones, las críticas y la forma de abordarla mediáticamente como artista, hacían foco en otras cuestiones. Como señala la periodista feminista Noelia Ramírez,Después llegarían todas las demás para reivindicar el precio y la necesidad de atesorar y salvaguardar su salud mental. Ahí estánhaciendo campaña por las supervivientes de las agresiones sexuales junto a Joe Biden,hablando alto y claro sobre la bipolaridad,exponiendo su batalla con sus trastornos alimenticios. Estrellas, como, que ahora viven en un mundo que pide empatía con ellas y resignifica su experiencia para poderlas liberar”.Era de público conocimiento la admiración que Amy sentía por el cantante Tony Bennet. En efecto, luego de que, por su segundo álbum "Back to Black", durante la ceremonia de entrega de los Grammy 2008, la artista declaró: "No estaba sorprendida porque había ganado el Grammy, estaba sorprendida porque Tony Bennett había dicho mi nombre".Tiempo después de aquella noche, el 23 de marzo de 2011, Tony y Amy se encontraban en los estudios Abbey Road para la grabación de la canción “Body and Soul”. Ya lo habían hecho días atrás cuando Amy asistió a dos de sus conciertos en Londres: "Estuve tocando en el Royal Albert Hall durante dos noches... y ella vino con su papá y su novio", explicó Bennett al Philadelphia Inquirer en 2012.En un video de la sesión de grabación se los puede ver a ambos durante el proceso. Allí, a Amy se la nota tensa e insegura. Le dice a Tony que es raro para ella cantar junto a uno de sus ídolos y que, además, hace mucho tiempo que no graba y que eso también la tiene muy nerviosa.se disculpa y dice que salió terrible, que es por ella, le dice que no quiere hacerle perder el tiempo, que no le sale y que tiene que hacerlo bien y no lo está consiguiendo.interviene por altavoz desde la cabina y Tony le pide que no lo haga, que ellos dos le buscarán la vuelta juntos. Él le propone continuar intentando hasta dar con la toma definitiva. Lo que sigue es una muestra de gentileza y calidez conmovedora de Tony que le pregunta: “vos no tenés apuro, ¿verdad?” Ante la negativa de Amy, él acota: “yo, tampoco. Entonces, tenemos tiempo”.Le explica que cada vez suena mejor y Amy se da confianza y ánimo a sí misma “sí, puedo hacerlo bien. Lo haré bien”, se repite. Quizás, con el objetivo de distraerla, Tony le pregunta por una de sus influencias, la cantante Dinah Washington, le cuenta que había sido su amiga y repasa anécdotas de su vida con ella. Amy, sin darse cuenta, ha vuelto a sonreír. Lo que sigue esy la sonrisa de Tony al escucharla.De su sesión de grabación con Amy, Bennet diría: “Cantó hermoso. Lamenté no haber podido decirle que parara un poco. Y luego, murió…Entonces, todo el secreto consiste en vivir por mucho tiempo y disfrutar de la vida”, decía Tony, quien partió recientemente con 97 años el 21 de julio, a solo dos días de cumplirse un nuevo aniversario de la temprana muerte de su compañera de dueto.En diciembre de 2011 se editó el compilado póstumo “Lioness: Hidden Treasures”. La revista Rolling Stone decía en su reseña: “ESTE ES UN DISCO TRISTE. Una bolsa de sorpresas de tomas descartadas, pistas inéditas, demos, versiones y bocetos de canciones, estas grabaciones se sienten como un puñetazo en el estómago.” Y lo es porque, como bien señala el cronista Jody Rosen en su artículo,. Aquí, en este compilado póstumo, nos deja algunos tesoros como “Between The Cheats” que era material pensado para lo que hubiera sido su tercer disco; la versión orignal de “Tears Dry on Their Own” y que aquí figura como “Tears Dry”, el cover de las Sheirelles ““Will You Still Love Me Tomorrow” y otro cover, el reggae “Our Day Will Come”.