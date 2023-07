"Maravillas Argentinas", un recorrido por la naturaleza más impactante del país

"La saga de documentales es un gran sueño cumplido. Una idea que surge con los 15 años que llevo recorriendo nuestro amado país, en el cual nunca dejo de sorprenderme o de conectarme con experiencias movilizantes" Gabo Franco

El documental Maravillas Argentinas, declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que en sólo cuatro días desde su estreno tuvo, transmite con imágenes inéditas y un guion sin fisuras la magnificencia de la naturaleza y la responsabilidad de las personas en su conservación.El documental fue resultado del trabajo de un equipo, que además elaboró el guión, e integrado por Gabo Cárdenas, Gaston Luna, Guido Pezz y Lautaro Rossi, que recorrieron el Parque Nacional Iguazú; la Quebrada de Humahuaca; el Parque Nacional Talampaya y el Parque Provincial Ischigualasto; el Área Natural Protegida Península de Valdés; El Parque Nacional Los Glaciares; el Campo de Hielo Sur Patagónico; y El Chaltén.Franco, cofundador de Tripin Argentina, pone foco en el país e invita a descubrir esos rincones naturales de su geografía a través de un video documental de 93 minutos, resultado de"Me basé en los patrimonios de la humanidad para destacar la naturaleza más increíble que tiene el país, el trabajo de conservación que se realiza en esos lugares y por supuesto, la gente", explicó Franco en una charla con Télam.El documental aborda temas como, "con sus millones de años de historia" y que "siempre supo sobrellevar los cambios" y el rol de los seres humanos, que tienen "unos miles de años de historia" y están "en el medio", reflexionó Franco.El encuentro con estas maravillas naturales atravesó los sentimientos y sensaciones de Franco y el equipo, y también traspasa la pantalla y envuelve con la misma emoción al espectador."Yo soy muy apasionado de lo que hago. No sé si soy una persona muy técnica, pero sí soy bastante impulsivo, y en este documental hay momentos en que hicimos cosas excepcionales, como ver, y eso fue un privilegio", reveló.Maravillas Argentinas es la tercera edición de documentales que dirige Gabo Franco, que se inició con Maravillas Ocultas I y continuó con Maravillas Ocultas II, ambas con una repercusión ilimitada:, que se sumaron a los "reaccionadores", como los populares Sebas y Nuri, de SN Challenge, que sumó otras tres millones de reproducciones."Es un orgullo muy grande cada vez que veo las emociones que genera, así como cada comentario sentido que me llena de ganas de seguir haciendo.Una idea que surge con los 15 años que llevo recorriendo nuestro amado país, en el cual nunca dejo de sorprenderme o de conectarme con experiencias movilizantes", subrayó el realizador."El primer documental habla de viajes, de cómo es vivir todos los días como si fuese el primero en algo, mientras que el segundo es sobre nuestras raíces, con una mirada sobre la conservación y sobre la naturaleza más increíble de Argentina, con el objetivo de concientizar", resumióEl diferencial de estos trabajos con otros productos está no sólo en las imágenes increíbles, sino en, subrayó Franco.Esa impronta también fue algo que impactó en los propios realizadores, tal como describe Franco sobre su primer encuentro con el, que pese a ser una foto muy vista, no dejó de sorprenderlo por su magnitud.También hay una experiencia que se muestra en el documental que fue la de, literalmente, un ratito, pero lo suficiente como para que sea, como lo describe Franco, "un flash"."Lo que me impresiona es el silencio, que es como un ruido, no sé como explicarlo, es un ruido raro de la nevada", y a esa conjunción se le suma la gente, como la guía que los acompañó al glaciar; Doña Kelly, en el norte, a la que definió como "una abuela"; o Mauricio, de Chaco Aventura; el guía de Catamarca, yPrecisamente el que cierra el documental es, quien llegó a ser intendente del Parque Nacional Perito Moreno, luego de haber sido durante años guardaparques.Hoy, Falcone es un personaje solitario que, y que reflexiona de una manera que al espectador le puede resultar pesimista, pero que Franco define como "realista"."Para mí es el ser más parecido a Rambo, que vive en la naturaleza, sabe subsistir perfecto, y quería que él lo cerrara (el documental). Yo no creo que sea pesimista, creo que es realista en su forma de vernos", analizó.Franco cree que, y dice que eso es lo que trata de dejar como mensaje oculto el documental, "porque las personas son las que hacen especial a la naturaleza", subrayó.En ese sentido, explicó que en el documental"Hay mucha cultura originaria, así que son esos tres pilares siempre los que cuentan los destinos. Yo no intervengo, mi voz es más de ubicar en tiempo y espacio, pero los que hablan de su tierra son ellos, los que hacen especial a cada lugar", completó.En la charla van quedando rasgos de más historias que se reflejan en el documental, como la de Adolfo, que pese a trabajar en la ONU regresa a conectarse y explica con claridad que, sino cómo vive la gente de verdad, con sus miedos y sus mitos.Puede haber mucha tecnología que hoy por sus características favorece este tipo de acercamientos más íntimos con la naturaleza -como drones y fpvs- pero, en las pequeñas y grandes historias, en las imágenes del sentimiento, que solo al regreso, Gabo Franco compagina con pasión.