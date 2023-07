Kevin Spacey fue absuelto en el juicio por abusos sexuales

Spacey negó vehementemente los cargos que se le imputaban / Foto: AFP.

La denuncia de Anthony Rapp fue el disparador de múltiples denuncias de otros hombres que también reportaron haber sido objeto de abuso.

Spacey enfrenta otras denuncias

El actor estadounidense Kevin Spacey fue absuelto este miércoles en Londres en el juicio que se le seguía por distintos cargos de abusos sexuales y comportamientos inapropiados contra cuatro hombres en hechos presuntamente ocurridos entre 2001 y 2013.Según reportaron medios especializados, el doble ganador del premio Oscar de la Academia de Hollywood por Belleza Americana y Los sospechosos de siempreen la corte de la Corona en Southwark, en la capital británica.El jurado se tomó dos días para arribar a su decisión de absolver a la exestrella de House of Cards, que así, y en coincidencia con el día de su cumpleaños 64,que pesaban sobre él en el Reino Unido.Durante el proceso iniciado a fines de junio, escuchó de boca de los cuatro acusadores -cuyos nombres se preservan por razones legales- el relato de sus denuncias contra Spacey., que se remonta a un año no especificado a principios de la década de 2000, alega que Spacey tocó repetidamente los genitales y el trasero de la presunta víctima sobre su ropa y puso la mano del hombre sobre sus propios genitales.La segunda presunta víctima dijo que Spacey le hizoen un evento de caridad. El tercer denunciante, que conoció a Spacey en un pub en Gloucestershire, dijo que el actorEn este caso, "torpe insinuación" por la que luego se disculpó. La cuarta y más grave denuncia se relaciona con un incidente de 2008 en el que un hombre fue al departamento de Spacey en Londres donde, le dijo a la corte,. Spacey dijo que el encuentro fue consensuado y proporcionó registros telefónicos para mostrar que hubo contacto continuo durante esa noche y en los meses siguientes.El multipremiado intérprete, que incluían siete cargos de agresión sexual, y fue declarado inocente de todos, pese a que los fiscales lo retrataron como un depredador sexual queEl resultado favorable en el juicio en Inglaterra es una nueva buena noticia para Spacey en el marco de una larga lista de denuncias en su contra, que inició en 2017 por el testimonio público del actor-luego formalizado en una demanda en 2020-, que, durante una fiesta en la década de los 80.Ese fue el disparador de múltiples denuncias de otros hombres que también reportaron haber sido objeto de abuso o de comportamiento inapropiado de Spacey, cuya carrera fue interrumpida de manera abrupta mientras gozaba de gran éxito por su papel principal en la aclamada serie de drama político House of Cards.La demanda de Rapp, que pedía 40 millones de dólares de resarcimiento en un proceso en el fuero civil, fue desestimada en octubre de 2022.El actor, entre las que destacan dos procesos judiciales en Nantucket, en el estado de Massachusetts, y otro en Los Ángeles, aunqueSpacey enfrentó consecuencias profesionales significativas debido a las acusaciones. En lo inmediato, fue despedido de House of Cards y su papel en la película Todo el dinero del mundo, cuyo rodaje ya había completado a las órdenes del director Ridley Scott, fue eliminado y regrabado con Christopher Plummer.