Lammens: "Votar a Lousteau para derrotar al macrismo es un razonamiento absurdo"

Matías Lammens, precandidato a legislador porteño por Unión por la Patria (UxP)/ Foto: Camila Godoy.

"Hemos construido una alternativa potente, dejando de lado cualquier mezquindad y poniendo en la cancha lo mejor que tenemos" Matías Lammens

Martín, no es que la gente de Michelin pasaba por Ezeiza vio luz y entró. Este logro es fruto del trabajo conjunto de nuestro ministerio y el sector privado.

Eleva el nivel de la discusión política reconocer los logros ajenos. https://t.co/ghY6XfhraZ — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 26, 2023

.@horaciorlarreta, comparto tu alegría y agradezco el reconocimiento. Es un antes y un después para la gastronomía y el turismo de la Argentina. Y también el resultado de un enorme trabajo del equipo del Ministerio de Turismo junto al sector turístico privado. https://t.co/AdIOdP9OU7 — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 26, 2023

El Ministro de Turismo y Deportes y precandidato a legislador porteño por Unión por la Patria (UxP), Matías Lammens, sostuvo que "es un razonamiento absurdo" votar a Martín Lousteau para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto con el objetivo de "derrotar" al macrismo en el distrito, y consideró que "no hay peor táctica" electoral que "debilitar a la fuerza propia".. Es no tener en cuenta que estamos hablando del embajador delen Estados Unidos o a la fuerza política que acompañó todos los proyectos del oficialismo en la legislatura", explicó Lammens en declaraciones formuladas este miércoles a la mañana a Radio 10.En ese sentido, sostuvo quey remarcó a quienes "piensan que es un voto estratégico" que "no hay peor táctica que debilitar la fuerza propia"."Tenemos que salir fortalecidos de las PASO para tener una buena performance en las generales", subrayó el funcionario al desalentar la participación de los adherentes de UxP en la interna de JxC en el distrito capitalino que sostendrán Lousteau y el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, primo del exmandatario.Lammens llamó así a "redoblar los esfuerzos" en la campaña con propuestas de su espacio al electorado porteño en "los temas más sensibles para CABA" como los alquileres, y evaluó que la actual gestión, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta "no tuvo la vocación para resolver" este problema."Hablo a diario con (el precandidato a jefe de gobierno de UxP), Leandro (Santoro), y hemos construido una alternativa potente, dejando de lado cualquier mezquindad y poniendo en la cancha lo mejor que tenemos", aseveró.Por otro lado,y destacó que en cada ciudad donde llega este reconocimiento se "genera más trabajo, inversión y turismo"."Larreta y Lousteau felicitaron a la guía Michelin como si hubieran pasado por Ezeiza, hubiera visto luz y entrado. En realidad fue un trabajo de más de un año con reuniones virtuales, presenciales en Argentina y en Europa", señaló.Además, destacó que engracias a las sucesivas ediciones del programa Previaje, una iniciativa implementada desde su gestión destinada a impulsar la recuperación del sector tras la pandemia de coronavirus."Sin ninguna duda, el Gobierno nacional, algo bien en términos de turismo habrá hecho. Le duela a quien le duela, esto es así. Tenemos la intención de sacar el Previaje 5 para la temporada baja del segundo semestre de 2023. Lo conversé varias veces con el ministro de economía (Sergio Massa), pero todavía no tenemos precisiones", añadió.Para Lammens, el país "tiene todas las condiciones para desarrollarse en un periodo sostenido de tiempo"."En las próximas elecciones se pone en juego cómo se va a distribuir el", completó.