La Selección va por un nuevo intento de hacer historia ante Sudáfrica

Foto Julián Álvarez, enviado especial.

Foto Julián Álvarez, enviado especial.

Foto Julián Álvarez, enviado especial.

Probables formaciones

El seleccionado argentino jugará este jueves frente a Sudáfrica por el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, en la ciudad neozelandesa de Dunedin, dondeEn un encuentro que no registra antecedentes, Argentina y Sudáfrica se medirán por el segundo partido del grupo G desde las 21 hora argentina, con transmisión de la TV Pública y DSports, en el Dunedin Stadium, con el arbitraje de la neozelandesa Anna-Marie Keighley.(16) por 1-0 en Auckland, donde la delantera Cristiana Girelli marcó de cabeza -al minuto 87- el único tanto de un encuentro que parecía destinado a la igualdad sin goles."Un empate hubiese sido lo más justo", se lamentó Portanova, DT de Argentina, después de la derrota ante las italianas. A pesar del resultado, el seleccionado mostró un fútbol muy mejorado respecto de hace cuatro años atrás en Francia 2019 o al menos no tan defensivo. Intentó jugar, presionar cerca del arco rival y ser competitivo contra un equipo europeo más profesionalizado."Fue un partido parejo, ellas tuvieron el control por momentos, nosotras intentamos hacer nuestro juego y lamentablemente una pérdida de balón deriva en el gol sobre el final. El rival también juega. Nos vamos con una sensación amarga pero no nos queda otra que levantar cabeza", analizó Estefanía Banini, que deslumbró con sus gambetas ante las italianas en el Eden Park, especialmente en el primer tiempo.En su cuarta participación en las Copas del Mundo de la FIFA, Argentina tiene otra oportunidad para hacer historia ante Sudáfrica. Las Banyana Banyana se caracterizan por ser veloces para ir al ataque y también están en la búsqueda de su primer triunfo en un campeonato Mundial.Las sudafricanas solo participaron en Francia 2019, torneo en el que perdieron sus tres partidos de la fase de grupos. Tienen, al igual que Italia, una entrenadora mujer, Desiree Ellis. En total, en este Mundial de 32 equipos son 12 las DT mujeres., le dieron bastante trabajo a Suecia en su debut. Las suecas (terceras en el último Mundial y actuales número 3 del mundo) dieron vuelta el 0-1 que había marcado Hildah Magaia al comienzo del segundo tiempo y finalmente ganaron 2-1 con los goles de Fridolina Rolfo y Amanda Ilestedt.La talentosa delantera Magaia se retiró lesionada del partido ante Suecia por un golpe, pero ya se recuperó y jugará contra Argentina.por las malas condiciones de la cancha para evitar lesiones y para que las autoridades dieran respuesta a sus reclamos respecto al pago de los 30.000 dólares que la FIFA destinará a cada futbolista por participar (pidieron que el monto fuera incluido en sus contratos).El problema se solucionó y las sudafricanas mostraron una buena performance en el primer encuentro mundialista del grupo ante el favorito Suecia, una de las potencias.Las argentinas se entrenaron por última vez en el Michael's Ave Reserve de Auckland el miércoles por la mañana con todas las jugadoras en condiciones, sin lesionadas (Daiana Falfán tenía un golpe en la pierna pero está a disposición).El equipo terminó con cuatro amonestadas en el choque ante las italianas: Mariana Larroquette, Miriam Mayorga, Florencia Bonsegundo y Eliana Stábile.La delegación albiceleste se trasladará un día antes del partido a Dunedin, ciudad de clima más frío y ubicada a unos 1.400 kilómetros de Auckland en la bahía de Otago en la isla sur de Nueva Zelanda.El Forsyth Barr o Dunedin Stadium, de hecho, es el único estadio completamente cubierto de este país por razones climáticas que afectan a las regiones del sur del país y por su apariencia tiene el apodo de "El Invernadero". Cuenta con capacidad para 28.744 personas.Argentina: Vanina Correa; Sophia Braun, Miriam Mayorga, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Daiana Falfan y Lorena Benítez; Romina Núñez, Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.Sudáfrica: Kaylin Swart, Sibulele Holweni, Bambanani Mbane, Bongeka Gamede, Lebohang Ramalepe, Kholosa Biyana, Refiloe Jane, Jermaine Seoposenwe, Thembi Kgatlana, Linda Motlhalo y Hildah Magaia. DT: Desiree Ellis.Árbitra: Anna-Marie Keighley (Nueva Zelanda).Cancha: Estadio Forsyth Barr (Dunedin).Hora: 21.00.TV: TV Pública y DSports.