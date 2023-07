Rusia y Bielorrusia no estarán por ahora en los JJOO de París 2024

Thomas Bach (Foto AFP).

Rusia y Bielorrusia no podrán participar por el momento de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 a raíz de la invasión a Ucrania,, según lo adelantó el Comité Olímpico Internacional (COI).En ese sentido, el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, envió durante esta jornada las 203 invitaciones a los comités nacionales que estarán presentes en la próxima cita olímpica., destaca el diario Mundo Deportivo.El titular del COI consideró que la exclusión de Rusia y Bielorrusia de Paris 2024 es "lógica" porque el COI "ha dado recomendaciones a las federaciones internacionales para que acepten la participación de atletas nacionales, no de equipos y bajo bandera neutral"."No hemos tomado una decisión sobre la participación de esos atletas neutros e individuales en los Juegos Olímpicos", admitió Bach.y siempre y cuando no tengan ningún vínculo con el ejército y otros organismos de defensa", señaló Mundo Deportivo.Por su parte,y siempre que cumplan "ciertas condiciones"."Esto no reduce nuestro apoyo a Ucrania, y la condena más estricta a esta guerra de agresión", indicó la ministra, que señaló que los atletas rusos y bielorrusos "no deben ser discriminados por su pasaporte".