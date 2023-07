Trabajadores de prensa de todo el país reclaman "una recompocisión salarial urgente"

El Sindicato de Prensa de la provincia de Buenos Aires (SiPREBO), integrante de la FATRPEN, convocó a la jornada de lucha. / Foto: prensa

📣 Los empresarios de medios hablan de inflación pero pagan sueldos de pobreza



👉 El salario de redactor se encuentra en $167 mil pesos cuando la canasta básica trepa ya a $217 mil pesos



✋️ Por eso hoy hacemos #ParoNacional en #PrensaEscrita para reclamar a ADIRA aumento YA pic.twitter.com/5D5JUKvaAF — FATPREN (@PrensaFATPREN) July 26, 2023

"Les trabajadores de prensa realizaremos hoy paros, asambleas y movilizaciones para reafirmar que no aceptamos sueldos por debajo de la línea de pobreza y exigir a ADIRA una recomposición salarial urgente"

Desde la FATPREN denunciaron que "los empresarios de medios no se presentaron" el pasado lunes 24 de julio a la audiencia de negociación en Ministerio de Trabajo.

26/7: Paro nacional



¡RECOMPOSICIÓN SALARIAL YA! https://t.co/LWM8OiReQM — Carla Gaudensi (@CarlaGaudensi) July 25, 2023

"Los empresarios de medios hablan de inflación, pero pagan sueldos de pobreza", denunció Carla Gaudensi, dirigente de la FATPREN. / Foto: prensa

Los sindicatos de la Patagonia, como el Sindicato de Prensa de Neuquén, participan activamente del paro. / Foto: prensa

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) junto a los sindicatos adheridos, entre ellos el Sindicato de Prensa Bonaerense (SIPREBO) y el Sindicato de Prensa de Neuquén, realizan"Les trabajadores de prensa realizamos paros, asambleas y movilizaciones para reafirmar que no aceptamos sueldos por debajo de la línea de pobreza y exigir a ADIRA una recomposición salarial urgente", anunciaron desde el gremio en un comunicado.Además, denunciaron que "los empresarios de medios no se presentaron" el pasado lunes 24 de julio a la audiencia de negociación en el marco del Ministerio de Trabajo y calificaron esa actitud como "una provocación inadmisible" tras dos meses de retraso."Los empresarios de medios hablan de inflación, pero pagan sueldos de pobreza. Un redactador gana $167 mil pesos cuando la canasta básica trepa a $217 mil pesos", señaló la secretaria general de la FATPREN, Carla Gaudensi."Desde FATPREN decimos que a 40 años de la vuelta a la democracia, no se puede garantizar el derecho a la información con precarización laboral y sueldos de pobreza" agregó Gaudensi, dirigente nacional de los trabajadores de prensa.Entre las actividades de la jornada, se realiza a las 13 horas un acto frente a la puerta del diario El Día en La Plata, ubicado en la calle Diagonal 80 al 815 de La Plata.Los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Chaco, y algunas ciudades como Mar del Plata o Bahía Blanca no adhieren al paro ya que se enmarcan en un convenio colectivo diferente.En CABA y Córdoba van a llevarse adelante acciones en solidaridad, indicaron fuentes gremiales.