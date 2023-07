Hallaron a un empresario descuartizado dentro de una valija en un arroyo

Las partes del cuerpo fueron halladas en el Arroyo del Rey, ubicado en Villa Fiorito / Foto: Prensa Policía.

El cuerpo descuartizado de un empresario argentino de 41 años que vivía en Barcelona y días atrás había llegado al país fue hallado adentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, y por el crimen hay una mujer trans detenida, informaron este miércoles fuentes policiales.Si bien los retsos fueron encontrados entre el pasado domingo y este martes, recién en las últimas horas se determinó que corresponden al empresario, añadieron los informantes.La identificación estuvo a cargo de personal de la División Dactiloscopia de la Policía Científica, que cotejó las hurllas de los miembros superiores, entre Figueredo y Azamor, de Villa Fiorito, en la zona sur del conurbano.Según indicaron las fuentes, primero se encontraron los dos brazos y las fos piernas del empresario en una bolsa negra en el interior de la valija, mientras que el lunes, cuando se realizaban tareas de drenaje en el arroyo, se halló el torso. Todas las partes tenían tatuajes y se detectaron dos impactos de bala en el torso.Finalmente este martes, los pesquisas encontraron la cabeza de la víctima adentro de una mochila en el mismo arroyo, dijeromnlas fuentes.En tanto, en interior de la valija donde estaban la extremidades se hallaron cuatro documentos de identidad correspondientes a los integrantes de una familia que reside en la localidad de Ingeniero Budge, quienes prestaron declaración testimonial ante el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora.Tras las testimoniales, el fiscal solicitó cuatro órdenes de allanamiento de urgencia a distintos domicilios del sur del conurbano bonaerense, en uno de los cuales detuvo a una mujer trans.La sospechosa,y que es familiar de las cuatro personas que declararon, fue apresada en su vivienda de la calle Murature al 3000, de Villa Caraza, Lanús. En principio, la detenida está acusada del del homicidio de Pérez Algaba, quien se cree fue asesinado y decuartizado en el marco de un ajuste de cuentas, dijeron las fuentes. No obstante, los pesquisas creen que no actuó sola por lo que continuaban con las tareas de investugación y allanamientos.El empresario marplatense era buscado desde el pasado lunes, tras lapor el lapso de una semana en el partido de Ituzaingó.Según declaró la mujer, Pérez Algaba, que residía en la ciudad española de Barcelona, la contactó por redes sociales para alquilarle un departamento situado en la calle Olazabal al 1000 desde el 13 al 19 de julio y como no supo nada más de él cuando debía devolverle las llaves del inmueble radicó una denuncia,Tras ello, el fiscal Marcelo Tavolaro, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Ituzaingó, ordenó una inspección en el departamento que Pérez Algaba había alquilado y halló su pasaporte, una computadora, ropa, dos valijas, un bolso de mano y una constancia de atención médica psiquiátrica por trastornos de ansiedad, indicaron las fuentes. En el lugar no fue encontrada su billetera, ni su teléfono celular ni DNI ni dinero en efectivo, añadieron las fuentes.Pérez Algaba se mostraba en sus perfiles de redes sociales como un empresario dedicado a operaciones en criptomonedas y a la compra y venta de automóviles de alta gama en el estado de Florida, en sobre la costa Este de Estados Unidos.en la zona de Playa Grande, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, tras negarse a realizar un test de alcoholemia.Actualmente estaba registrado con un domicilio fiscal en la calle Arias al 2400 de la localidad de Castelar y en el rubro servicios de la AFIP, donde figuraba en situación 5 "irrecuperable", por una deuda de más de un millón de pesos a entidades bancarias.