Médicos de Inglaterra redoblan la lucha por un mejor salario

Los médicos residentes de Inglaterraen agosto, la quinta huelga del año en su disputa con el Gobierno conservador británico por una mejora salarial que le gane a la inflación.Luego de haber estado de paro durante ocho días a mediados de este mes, los médicos residentes dijeron que la nueva huelga se extenderá desde el viernes 11 al martes 15 de agosto.En respuesta a la inflación y a aumentos salariales por debajo de la misma, el sindicato Asociación Médica Británica (BMA) informó quepara retrotraer los sueldos al nivel de 2008.El Gobierno del primer ministro Rishi Sunak ofreció sólo un incremento de un 6% más un monto fijo de 1250 libras, lo cual sitúa el incremento en casi un 9% en promedio.El Ejecutivo insiste en que este es el acuerdo final y no se permitirán más discusiones."Nuestro mensaje de hoy sigue siendo el mismo: actúe como un Gobierno responsable, venga a la mesa a negociar con nosotros de buena fe y con una perspectiva creíble.del comité de médicos residentes de la BMA, Robert Laurenson y Vivek Trivedi.La huelga será solo en Inglaterra, no en el resto del Reino Unido, que también incluye a Escocia, Gales e Irlanda del Norte.No obstante, el comunicado de la BMA advirtió que la situación en Irlanda del Norte es aún más complicada, ya que, sin un Gobierno activo desde febrero de 2022, los médicos residentes no tienen con quién negociar un aumento.El salario de los médicos. Sin embargo, sin el poder para emprender negociaciones salariales o contractuales, están en una situación muy diferente a la de sus colegas en otras naciones del Reino Unido.En medio de esta crisis, los médicos norirlandeses quieren que el ministro y el Ministerio de Salud intervengan y aseguren que se otorgue un aumento salarial este año."También, dificultades para obtener la formación, turnos agotadores y demandas de cobertura de última hora. Muchos compañeros se marchan para buscar trabajo en otros lugares","Nuestra erosión salarial no solo nos afecta a nosotros. También tiene un efecto en el servicio de salud en Irlanda del Norte. Los aumentos salariales por debajo de la inflación han hecho que ahora sea menos atractivo trabajar y formarse en Irlanda del Norte", dijo el comunicado.